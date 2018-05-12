Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye bir makas değişikliği arifesinde. Bu değişiklikle biz etkin ve güçlü Meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var. Güçlü hükümet güçlü Meclis." dedi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretindeki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini belirterek, 24 Haziran seçimlerine az bir sürenin kaldığını ifade etti.

16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' diyenlerin oylarıyla yeni sistemin kimin tarafından uygulanacağını belirleyeceğini anlatan Bakan Tüfenkci, sisteme karşı çıkanların, eleştirenlerin bugün "Biz bu sistemi en iyi uygularız" deyip iş başına geçmek istediklerini vurguladı.

Tüfenkci, "O gün de ifade ettiğimiz gibi insanlarımız samimi, tutarlı ve ilkeli olmalı. Biz liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaseti izledik. Türkiye bir makas değişikliği arifesinde. Bu değişiklikle biz etkin ve güçlü Meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var. Güçlü hükümet güçlü Meclis." diye konuştu.