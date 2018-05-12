Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye bir makas değişikliği arifesinde. Bu değişiklikle biz etkin ve güçlü Meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var. Güçlü hükümet güçlü Meclis." dedi.
Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretindeki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini belirterek, 24 Haziran seçimlerine az bir sürenin kaldığını ifade etti.
16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' diyenlerin oylarıyla yeni sistemin kimin tarafından uygulanacağını belirleyeceğini anlatan Bakan Tüfenkci, sisteme karşı çıkanların, eleştirenlerin bugün "Biz bu sistemi en iyi uygularız" deyip iş başına geçmek istediklerini vurguladı.
Tüfenkci, "O gün de ifade ettiğimiz gibi insanlarımız samimi, tutarlı ve ilkeli olmalı. Biz liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hep tutarlı ve ilkeli siyaseti izledik. Türkiye bir makas değişikliği arifesinde. Bu değişiklikle biz etkin ve güçlü Meclisi hedefledik. Bu sistemin iki ayağı var. Güçlü hükümet güçlü Meclis." diye konuştu.
Meclis ve hükümetin uyum içinde çalıştığı zaman Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi yeni sistemle daha da büyüyeceğini anlatan Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkenin ihracatını daha da artıracaklarına işaret etti.
Her yıl yaklaşık 1 milyon gence iş ve aş bulduklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:
"24 Haziran seçimleri bir milat. Türkiye'nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekir. Kimse şu veya bu kırgınlıkları bahane ederek Türkiye'nin geleceğine kimse ipotek koymamalı. Türkiye'nin bekası noktasında oluşturulan cumhur ittifakı noktasından güçlenerek çıkmamız gerek. Türkiye'nin daha dün Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, PKK-KCK'ya ve diğer terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonları hatırlarsınız. Bu operasyonların taçlanabilmesi, kalıcı olabilmesi için istikrar, güven ve huzur çok çok önemli. İnşallah 24 Haziran'da milletimiz bunu gerçekleştirecek. Artık söz ve karar da milletin."
- Malatya-Elazığ arası raybüs
Malatya'nın geldiği nokta itibarıyla cazibe merkezi konuma geldiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, kentte çok daha fazla yatırım yapılacağını bildirdi.
Kentin huzur, barış ve sevgi şehri olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Yakında inşallah Malatya-Elazığ arasına raybüs deneme seferlerine başlanacak. Bununla ilgili bakanlar kurulu inşallah önümüzdeki günlerde imzaya açılır. Malatya-Elazığ arasında da bir raybüs seferleri başlatılarak özellikle iki ilin arasındaki ekonomik ölçeği de arttırmak istiyoruz." diye konuştu.
Malatya'ya yaklaşık 130 milyon liralık bir yatırımın geleceğinin müjdesini veren Tüfenkci, kente elektrikli lokomotiflerin bakım ve tamirinin yapıldığı bir yerin kazandırılacağını ifade etti.
Bakan Tüfenkci, Ahmet Çakır'ın milletvekili aday adaylığı için bıraktığı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Hacı Uğur Polat'a başarılar diledi.
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