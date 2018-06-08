"Türkiye bölgesinde bir güç adası olmuştur"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bölgesinde artık bir güç adası olmuştur. Türkiye 24 Haziran'dan sonra, değiştirdiği yeni hükümet modeliyle beraber adeta şaha kalkacaktır ve sadece bu bölgenin bir güç adası olarak değil, küresel anlamda da masanın etrafına oturduğunda sözünü geçiren, masaya yumruğunu vuran ve istediğini yaptıran bir ülke olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin iftar programında yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle Balkan coğrafyasına, Afrika'nın içlerine, Orta Asya'nın steplerine, Kudüs'e ve Ortadoğu'ya Türkiye'nin sıcak ve yumuşak elini götüren kurumlarla, oradakilerin ülkeye bakış açısının değiştirildiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı olarak Batı Trakya'da Gümülcine'ye gittiğini belirten Çavuşoğlu, bunun önemine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bunun bir ruh ve tarihe bakış meselesi olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız her karşılaştığımızda, Batı Trakya'dan, Balkanlar'dan bir hal haber sorar. 'Mutlular mı?' diye sorar ve onları yalnız bırakmamamız, her daim yanlarında olduğumuzu hissetmeleri gerektiğini söyler. Türkiye bugün kendi gücünü muhafaza ederken, komşularında yaşayan akrabalarımıza ve soydaşlarımıza da güven telkin etmeye devam ediyor." diye konuştu.