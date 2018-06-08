"Türkiye bölgesinde bir güç adası olmuştur"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bölgesinde artık bir güç adası olmuştur. Türkiye 24 Haziran'dan sonra, değiştirdiği yeni hükümet modeliyle beraber adeta şaha kalkacaktır ve sadece bu bölgenin bir güç adası olarak değil, küresel anlamda da masanın etrafına oturduğunda sözünü geçiren, masaya yumruğunu vuran ve istediğini yaptıran bir ülke olacaktır." dedi.
Çavuşoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin iftar programında yaptığı konuşmada, son yıllarda özellikle Balkan coğrafyasına, Afrika'nın içlerine, Orta Asya'nın steplerine, Kudüs'e ve Ortadoğu'ya Türkiye'nin sıcak ve yumuşak elini götüren kurumlarla, oradakilerin ülkeye bakış açısının değiştirildiğini söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yıl sonra bir Cumhurbaşkanı olarak Batı Trakya'da Gümülcine'ye gittiğini belirten Çavuşoğlu, bunun önemine dikkati çekti.
Çavuşoğlu, bunun bir ruh ve tarihe bakış meselesi olduğuna işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız her karşılaştığımızda, Batı Trakya'dan, Balkanlar'dan bir hal haber sorar. 'Mutlular mı?' diye sorar ve onları yalnız bırakmamamız, her daim yanlarında olduğumuzu hissetmeleri gerektiğini söyler. Türkiye bugün kendi gücünü muhafaza ederken, komşularında yaşayan akrabalarımıza ve soydaşlarımıza da güven telkin etmeye devam ediyor." diye konuştu.
Türkiye'nin bölgesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Türkiye bölgesinde artık bir güç adası olmuştur. Türkiye 24 Haziran'dan sonra, değiştirdiği yeni hükümet modeliyle beraber adeta şaha kalkacaktır ve sadece bu bölgenin bir güç adası olarak değil, küresel anlamda da masanın etrafına oturduğunda sözünü geçiren, masaya yumruğunu vuran ve istediğini yaptıran bir ülke olacaktır. Etrafımızda ne yaşanıyorsa biliniz ki Türkiye içindeki huzursuzlukları kaşımak, bizim farklılıklarımızı kaşımak ve toplumsal huzurumuzu kaçırmaya matuf çabalardır. Bugün Suriye'de yaşananlar esasında Türkiye'nin içinden bir toprak koparmaya matuf çabalardır."
- "2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak bu ülke"
Türkiye'yi 40 yıl öncesinde görüşler üzerinden fitne tohumları saçarak ayrıma tabi tutmaya çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Sürekli enerjimizi tamamen içimize sevk etmemizi, başımızı kaldırıp etrafımızda olan olayları görmememizi istediler. Nispeten başarılı oldular. Artık eski durumda değiliz. Türkiye son 16 yıllık zaman dilimi içinde tam 3,5 kat büyüdü. Her şeye rağmen bu büyümeyi sağladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde 4 kat daha büyüyecek ve 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak bu ülke. Biz bölgemizde güçlü olursak, insanlarımıza müreffeh ve huzurlu bir yaşam sağlayabilirsek, bizim bu sınırlarımızda yaşayan ve bu sınırlarımızdan çok ötede yaşamakta olan kardeşlerimiz, soydaşlarımız ve akrabalarımız da güven içinde yaşayacaklardır."
İftar programına AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum