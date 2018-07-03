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"Türkiye büyüdükçe, üzerine kurulan oyunlar da büyüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 11:45 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler de daha büyük oyunlar kuruyorlar. Biz güçlendikçe onlar daha büyük oyunlar kuracaklar ve her seçim daha önemli olacak. Allah'ın izniyle onların oyununu sizlerin desteğinizle bozduk, bozmaya devam edeceğiz" - "Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz da vatandaşımız da 16 yıldır, 13 seçimdir AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini veriyor. Sizin desteğiniz ve duanızla Recep Tayyip Erdoğan dün de güçlüydü, bugün de güçlü, Allah'ın izniyle yarın da güçlü olacak"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler de daha büyük oyunlar kuruyorlar. Biz güçlendikçe onlar daha büyük oyunlar kuracaklar ve her seçim daha önemli olacak. Allah'ın izniyle onların oyununu sizlerin desteğinizle bozduk, bozmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti 27. Dönem Kars milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Kağızman ilçesini ziyaret eden Arslan, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Karslı ve Kağızmanlı olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirtti.

24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Arslan, şöyle devam etti:

"Halka hizmeti, hakka hizmet bilerek hareket ediyoruz çünkü büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle gördük. Siyaset gömleği millete hizmet için giyilir. Biz AK Parti olarak 16 yıldır size hizmet etmek adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz da vatandaşımız da 16 yıldır, 13 seçimdir AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini veriyor. Sizin desteğiniz ve duanızla Recep Tayyip Erdoğan dün de güçlüydü, bugün de güçlü, Allah'ın izniyle yarın da güçlü olacak."

- "Türkiye büyüdükçe güçlendikçe..."

Bakan Arslan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlendikçe dünyanın boş durmadığını belirterek, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan gitsin ve zayıf düşsün diye her türlü oyunu kurduğunu ve kurmaya devam edeceğini aktardı.

Her seçim, "bu seçim çok önemli" ifadesini kullandıklarını anımsatan Arslan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler de daha büyük oyunlar kuruyorlar. Biz güçlendikçe onlar daha büyük oyunlar kuracaklar ve her seçim daha önemli olacak. Allah'ın izniyle onların oyununu sizlerin desteğinizle bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Kağızman'a, Kağızmanlıya, Kars'a çok teşekkür ediyorum çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü bir şekilde desteklediniz." diye konuştu.

- "Hizmet etmek boynumuzun borcu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 53'e yakın oy alarak yeni sistemin ilk başkanı olduğuna işaret eden Arslan, Erdoğan'ın milletin desteğiyle kutlu yürüyüşünü devam ettireceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın milletin desteğiyle meclise güçlü gittiğini belirten Arslan, "Çok hizmet ettik, hizmet etmek boynumuzun borcu. 2002'den beri AK Parti düşüncesi Kars'ta da Kağızman'da da hizmet ediyor. Bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. AK Parti ile doğu ile batı arasındaki kalkınmışlık farkını azaltmak için çok hizmet yapıldı. 24 Haziran seçimlerinde verdiğiniz destekle Kars milletvekilleri olarak hem Kars'a hem ilçelerine hem de Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Bakan Arslan, daha sonra ilçedeki baba ocağını ziyaret ederek babası Süleyman Arslan ile bir süre görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan ak parti Kağızman

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