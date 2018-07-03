"Türkiye büyüdükçe, üzerine kurulan oyunlar da büyüyor"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler de daha büyük oyunlar kuruyorlar. Biz güçlendikçe onlar daha büyük oyunlar kuracaklar ve her seçim daha önemli olacak. Allah'ın izniyle onların oyununu sizlerin desteğinizle bozduk, bozmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti 27. Dönem Kars milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Kağızman ilçesini ziyaret eden Arslan, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililerle bir araya geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Karslı ve Kağızmanlı olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirtti.

24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Arslan, şöyle devam etti:

"Halka hizmeti, hakka hizmet bilerek hareket ediyoruz çünkü büyüklerimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle gördük. Siyaset gömleği millete hizmet için giyilir. Biz AK Parti olarak 16 yıldır size hizmet etmek adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz da vatandaşımız da 16 yıldır, 13 seçimdir AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini veriyor. Sizin desteğiniz ve duanızla Recep Tayyip Erdoğan dün de güçlüydü, bugün de güçlü, Allah'ın izniyle yarın da güçlü olacak."