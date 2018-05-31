HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir" - "Bugün Türkiye'de milletin evladı, milletin adamı, sağlam irade, bu milletin 'lider' dediği Tayyip Erdoğan'dan başka büyük değişimleri, dönüşümleri gerçekleştirecek kimse var mı? Peki, Türkiye'yi biz 2023'e, 2053'e, 2071'e taşırken, yol yürürken, samimi, dürüst, özü sözü bir eroğlu Erdoğan'dan başka yol yürüyeceğimiz kimse var mı? O zaman 24 Haziran'a kadar çok çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partililerle bir araya geldiği organizasyonda, ramazanın birlik, beraberlik açısından önemine dikkat çekerek, aynı zamanda kültür, inanç, medeniyet ve geleneğin kurucusu olduğunu belirtti.

"Biz, bu milletin yetki verdiği, bu milletin 'devlet idaresinde yetkilisin' dediği AK Parti'nin evlatlarıyız." diyen Ünal, AK Partinin milletin kendisi olduğunu söyledi.

AK Parti'yi aynı zamanda milletin evlatlarının oluşturduğu siyasi hareket olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:

"O yüzden liderimizle beraber, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber biz kendimizi, bir parti olarak değil, bu milletin evlatları olarak görüyoruz. Biz milletimizle beraber yol yürümeye, milletimizin evlatlarının geleceğini kurmaya, önünü açmaya, büyüyecek çocuklarımızın yaşayacağı Türkiye'yi beraberce kurmaya çalışıyoruz. Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Bugün Türkiye'de milletin evladı, milletin adamı, sağlam irade, bu milletin 'lider' dediği Tayyip Erdoğan'dan başka büyük değişimleri, dönüşümleri gerçekleştirecek kimse var mı? Peki, Türkiye'yi biz 2023'e, 2053'e, 2071'e taşırken, yol yürürken, samimi, dürüst, özü sözü bir eroğlu Erdoğan'dan başka yol yürüyeceğimiz kimse var mı? O zaman 24 Haziran'a kadar çok çalışacağız."

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve bazı milletvekilleri katıldı.

Mahir Ünal, daha sonra Elbistan Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını dinledi.

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
FOTOĞRAF EK//Şişli'de MHP'Lİ adaylardan esnaf ziyaretiFOTOĞRAF EK//Şişli'de MHP'Lİ adaylardan esnaf ziyareti
"Aldığımız tedbirlerle dövizdeki oyunu bozuyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.