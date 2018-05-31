AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir." dedi.
Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde partililerle bir araya geldiği organizasyonda, ramazanın birlik, beraberlik açısından önemine dikkat çekerek, aynı zamanda kültür, inanç, medeniyet ve geleneğin kurucusu olduğunu belirtti.
"Biz, bu milletin yetki verdiği, bu milletin 'devlet idaresinde yetkilisin' dediği AK Parti'nin evlatlarıyız." diyen Ünal, AK Partinin milletin kendisi olduğunu söyledi.
AK Parti'yi aynı zamanda milletin evlatlarının oluşturduğu siyasi hareket olarak tanımlayan Ünal, şunları kaydetti:
"O yüzden liderimizle beraber, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber biz kendimizi, bir parti olarak değil, bu milletin evlatları olarak görüyoruz. Biz milletimizle beraber yol yürümeye, milletimizin evlatlarının geleceğini kurmaya, önünü açmaya, büyüyecek çocuklarımızın yaşayacağı Türkiye'yi beraberce kurmaya çalışıyoruz. Türkiye büyük değişimler, büyük dönüşümler yaşıyor. Büyük değişimler, büyük dönüşümler, büyük liderlerle gerçekleştirilir. Bugün Türkiye'de milletin evladı, milletin adamı, sağlam irade, bu milletin 'lider' dediği Tayyip Erdoğan'dan başka büyük değişimleri, dönüşümleri gerçekleştirecek kimse var mı? Peki, Türkiye'yi biz 2023'e, 2053'e, 2071'e taşırken, yol yürürken, samimi, dürüst, özü sözü bir eroğlu Erdoğan'dan başka yol yürüyeceğimiz kimse var mı? O zaman 24 Haziran'a kadar çok çalışacağız."
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve bazı milletvekilleri katıldı.
Mahir Ünal, daha sonra Elbistan Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını dinledi.
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