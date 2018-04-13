"Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı. Bu kadar oynanan oyunlara rağmen, Türkiye büyümeye, milletiyle güçlenmeye devam ediyor. Sizin verdiğiniz oyun hakkını aslanlar gibi veren liderimiz var." dedi.

Çalık, AK Parti Kale İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik olarak büyümeye devam Türkiye'nin ihracatının 160 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

AK Parti'nin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için kalkınma hamleleri yaptığını vurgulayan Çalık, şöyle devam etti:

"Eğer 2013'teki büyümemizi devam ettirseydik, başımıza gezi çorapları örülmeseydi, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimi başımıza örülmeseydi şu anda dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedeflerimiz vardı. Bunu gören ulusal ve uluslararası güçler 2013 yılından itibaren Türkiye'nin başına çorap örmeye kalktılar, ellerinden geleni hepinizin gözü önünde yaptılar. Bu millet, yüce, köklü ve şerefli bir millet, bunlara asla izin vermedi, prim vermedi. Darbelerine ne izin verdi ne de geçit. O çorabı, bizim başımıza geçirmek isteyenlerin başına geçirdi. FETÖ ve tüm terör örgütleriyle inanılmaz bir mücadele verdi." diye konuştu.