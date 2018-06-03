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"Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır" - "(Muharrem İnce) Adını bile zikredemediği Hacı Bayram Camisi'ne 'bir yere' diyerek ne kadar yabancı olduğunu gösterdi. Çünkü oradaki kitlenin kendisiyle ilgili tepkisinin ne olacağını bilmiyordu. Bu kadar samimiyetsiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde kendi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, büronun ve 24 Haziran seçiminin hayırlar getirmesini temenni etti.

Teşkilat mensuplarıyla insanlara ulaşmak için günlerdir sahada olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, partisinin gelecek vizyonunu millete anlatmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sahada karşılaştıkları atmosferin kendilerini 24 Haziran'a ilişkin olarak umutlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır." diye konuştu.
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- "Türkiye şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir"

Çavuşoğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten itibaren millete hep yeni gelecek vaat ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizi ve ülkemizi nasıl daha fazla kalkındırabiliriz, onların refahını ve mutluluğunu nasıl daha fazla artırabiliriz ve ülkemizi bu noktada nasıl daha fazla geliştirebilirizin derdiyle dertlenen siyasi aktörler olarak önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirledik. Türkiye'de bundan sonraki süreçte bir tarafta güçlü Meclis olsun bir tarafta güçlü bir yürütme organı yani cumhurbaşkanlığı, ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olsun. Türkiye bence şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir. Çünkü etrafımızda yaşanan olaylara baktığımız zaman özellikle Türkiye'ye dönük olarak projelerin ve siyaset mühendisliklerinin geliştirildiğini, Türkiye'yi adeta teslim almak isteyen kimi oyunlarla, tuzaklarla karşılaştığımızı nazara aldığımızda milletimizle beraber bütünleşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm bunların üzerinden geldi. Bunun yanı sıra devam eden süreçte yurt dışında yani güneyimizdeki sınırlarımız üzerinden Türkiye'yi yeniden bir kuşatma, tehdit ve risk altına almaya çalışarak Türkiye'yi tekrar prangalarla bağlamak istediler, iç karışıklığa taşımak istediler. Türkiye Zeytin Dalı operasyonuyla, Fırat Kalkanıyla beraber sınır dışımızda olan terör odaklarını ve teröristleri adeta inlerinde vurmak suretiyle onları oradan tasfiye etti, arındırdı ve ülkemiz için tehdit ve risk olmaktan çıkardı."

Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin yeni bir eşik ve kapı olduğuna dikkati çeken Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yılda her şeye rağmen 3,5 kat büyüdüyse önümüzdeki süreçte 3,5 kat büyümek için artık 16 yıl beklemek gerekmeyecektir. Çünkü Türkiye 16 Nisan'da yapmış olduğu hükümet değişikliğiyle beraber yeni bir faza ve evreye geçmiştir. Daha hızlı ve etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin tamamen kısaltıldığı hatta ortadan kaldırıldığı bir süreçte Türkiye, dijitalleşen Türkiye, teknoloji ve bilgi üreten Türkiye, ürettiği bilgiyi ihraç eden Türkiye, nitelikli ve katma değer sağlayan ürünleriyle daha güçlü, müreffeh ve dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmiş bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Bu kadar samimiyetsiz"

Daha sonra partisinin milletvekili adayı Refik Özen'in seçim bürosunun açılışına katılan Çavuşoğlu, dünyada son 10 yılda gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye'nin yaptığını hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Herif oğlu konuşuyor, diyor ki 'Ben Kanal İstanbul'u durduracağım'. Diyor ki 'Ben Türkiye'nin yerli üretim yapacağı otomobile karşıyım, durduracağım'. Hemen onu takip eden cümlelerin diğerinde BMW'yi gezdiğini söylüyor, orayla ilgili gurur duyan ifadeler kullanıyor. Eğer siz kendiniz yapmazsanız, kendi kaynağınızı üretmezseniz, birilerinin yaptıklarıyla övünç duyan bir zelilliğe savrulmuş olursunuz. Dolayısıyla biz yapacağız. Bu ülkenin kapasitesi, insan kaynağı buna sahip. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kendisini milletin genel karakteri olan bir yapıda göstermek için daha önce yanından ve uzağından bile geçmediği birtakım eylemler ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı adaylığının açıklandığı esnada Kılıçdaroğlu, 'Gel bakalım Muharrem' dedi ve geldi, rozetini çıkardı. Rozetini çıkardıktan sonra 'Şimdi biz arkadaşlarımızla beraber bir yere gideceğiz. Oradan da 13.30'da eski Meclis önünde seçim startımızı vereceğiz.' dedi. Adını bile zikredemediği Hacı Bayram Camisi'ne 'bir yere' diyerek ne kadar yabancı olduğunu gösterdi. Çünkü oradaki kitlenin kendisiyle ilgili tepkisinin ne olacağını bilmiyordu. Bu kadar samimiyetsiz."

Açılışlara, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve milletvekili adaylarıyla partililer katıldı.

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