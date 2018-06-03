Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde kendi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, büronun ve 24 Haziran seçiminin hayırlar getirmesini temenni etti.

Teşkilat mensuplarıyla insanlara ulaşmak için günlerdir sahada olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, partisinin gelecek vizyonunu millete anlatmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Sahada karşılaştıkları atmosferin kendilerini 24 Haziran'a ilişkin olarak umutlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacaktır." diye konuştu.

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- "Türkiye şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir"