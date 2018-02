Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ile katıldığı Sheraton Otel'de düzenlenen "Türkiye-Cezayir İş Forumu"ndaki konuşmasında, iş forumunun her iki ülke ve halkları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplu konutta 817 bin konut ve 10 bin 500 sosyal tesisle şehirlerin dönüşümüne öncülük ettiklerini vurgulayan Erdoğan, ulaşımda 20 bin kilometreye yakın yeni bölünmüş yol inşa ederek, yüksek hızlı tren hatları kurarak, 29 yeni havalimanını hizmete açarak, Türkiye'nin her köşesini ve dünyayı vatandaşlar için yakın hale getirdiklerini aktardı.

- "Türkiye'nin her köşesini ve dünyayı vatandaşlarımız için yakın hale getirdik"

Sağlık konusunda da Türkiye'nin her köşesinde 12 bine yakın hastane, tedavi kurumu ve birinci basamak sağlık kuruluşu açtıklarını kaydeden Erdoğan, 129 bine yakın yeni nitelikli yatağı hizmete sokarak, 536 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ederek, adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geride kalan 15 yılda yapılan 246 milyar liralık sosyal yardımla Türkiye'de hiçbir vatandaşın mağdur olmaması temennisinde bulunan Erdoğan, bununla da kalmayarak, 6 milyar dolarlık insani ve kalkınma yardımıyla dünyanın her köşesindeki mazlumlara el uzattıklarını ifade etti.

"Ülkemiz mahreçli şirketlerce yapılan yatırımların ve Türk müteahhitlik firmalarınca tamamlanan projelerin Cezayirli kardeşlerimizin refahına katkıda bulunduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. İnşallah yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya gelerek bu katkıyı artıracağız. Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirmesi bakımından öncelik verdiği tarım, gıda, turizm ve enerji alanlarında iş adamlarımız için önemli yatırım imkanları görülüyor. Her şeyden önce Cezayir tabii ki devasa bir yüzölçümüne sahip. Öyleyse burada çok önemli tarım, tarım endüstrisi, bu alanlarda yatırımları yapmak mümkün. Bu başlıklar aynı zamanda Türk özel sektörünün de güçlü olduğu alanlardır. Burada bulunanlar başta olmak üzere iş dünyamızın tüm temsilcilerini Cezayir'deki bu imkanları değerlendirmeye davet ediyorum."

Türkiye ile Cezayir arasında dün akşam 7 anlaşma imzalandığını aktaran Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliği anlaşmalarını siz değerli iş adamlarımızın faaliyet alanlarının çeşitlendirilebilmesi ve teşviki bakımından önemli görüyoruz. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın da kısa sürede yapılmasına büyük önem veriyoruz. Bu toplantılarda teknik seviyede pek çok konuda neticeye varılacağı için gelecekteki adımlarımızı daha hızlı atabileceğiz. Cezayir'in enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiğinin biz de farkındayız. Bu eksikliği başka alanlardaki ekonomik ilişkilerimizi güçlendirerek telafi edip daha ilerisine geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti artırmaya yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Geçen hafta ülkemizde tarım alanında önemli teşvikleri açıkladık. Türkiye, Cezayir ile tarım alanında her türlü iş birliğine açıktır. Gıda, tekstil ve demir-çelik ihracatı konusunda Cezayir önemli bir potansiyele sahip. Yatırımların Korunması ve Karşılıklı Teşviki Anlaşması müzakerelerinin bir an önce tamamlanarak, imzaların atılmasıyla tüm bu alanlarda daha hızlı ve daha somut adımlar atma imkanına kavuşacağız. Her şeyden önce iş adamlarımızın Cezayir'deki çalışmaları ne kadar kolaylaşırsa yapılan yatırımlar ve karşılıklı ticaretimiz de o derece artacaktır. Özellikle enerji alanındaki iş birliğimizi süratle ilerletmemizin gereğine inanıyorum. Bunun için ortak projeler geliştirmeliyiz. Enerji alanında yatırım yapacak iş adamlarımıza, iki ülke hükümetleri olarak gerekli desteği vermekte biz kararlıyız."