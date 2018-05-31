MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha demokratik olduğunu ifade ederek, "Kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır." dedi.
Akçay, seçim çalışmaları kapsamında, Köprübaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafa ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretleri kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha demokratik, kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır. Bu sistem hem daha demokratik hem de Türkiye'yi güçlü yönetim, güçlü hükümet ve güçlü demokrasi ile çok daha sağlam bir geleceğe taşıyacaktır."
- "Türkiye artık parlayan bir yıldız olacak"
Sistemin etkisini öncelikle ekonomide göstereceğini ifade eden Akçay, "Türkiye çok başlı sistemden kurtulacak. Yeni sistemle daha derli toplu bir şekilde, bir orkestra senfonisi gibi uyumlu bir yönetime kavuşacak." diye konuştu.
Türkiye'de 10'uncu 5 yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlükte olduğuna ve 11'incisi için hazırlıkların devam ettiğine de işaret eden Erkan Akçay, planlamaların güzel olduğunu ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını ve hükümetlerin Meclisten çıkan bu kalkınma planlarını uygulamakta güçlük çektiklerini aktardı.
"Milli devlet, güçlü iktidar diyoruz." ifadelerini kullanan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Artık Türkiye parlayan bir yıldız olacak. Biz 17'nciliğe talip olabilir miyiz? Yüzyıllardan beri birinci olmuş bir milletin evlatları olarak 10'unculuk, 5'incilik kesmez bizi. Bunu da bildikleri için bu millet bir araya gelmesin diyerek, kendi aralarında siyasi düşmanlıklarla gerçeği göremeden gitsin istiyorlar."
Siyasetin ülkeye ve millete hizmet için yapıldığını da kaydeden Erkan Akçay, "Siyasi rekabet ve yarışın düşmanlık haline dönüştürülmesi durumunda memlekete zarar verilmeye başlanır. İşte Cumhur İttifakı'nın en önemli nedeni de budur. Siyasi kör dövüşlerinden uzak, milli hedefe el birliği ile korkmadan yürümektir." şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'le ilgili açıklamalarını da değerlendiren Akçay, "Balkan Savaşı'nda Bulgar Edirne'ye girmiş. Enver Paşa Edirne'yi Bulgarlardan almak istemişti, fakat siyasi rakipleri 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar alsın daha iyi olur' demişti. Bu ne demektir? Afrin'e girilmesin diyen bir zatı muhterem var. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girilmesin diyenler ile Enver Paşa Edirne'ye girmesin Bulgar'da kalsın diyen zihniyet, aynı zihniyettir."
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