MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha demokratik olduğunu ifade ederek, "Kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır." dedi.

Akçay, seçim çalışmaları kapsamında, Köprübaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafa ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha demokratik, kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır. Bu sistem hem daha demokratik hem de Türkiye'yi güçlü yönetim, güçlü hükümet ve güçlü demokrasi ile çok daha sağlam bir geleceğe taşıyacaktır."

- "Türkiye artık parlayan bir yıldız olacak"

Sistemin etkisini öncelikle ekonomide göstereceğini ifade eden Akçay, "Türkiye çok başlı sistemden kurtulacak. Yeni sistemle daha derli toplu bir şekilde, bir orkestra senfonisi gibi uyumlu bir yönetime kavuşacak." diye konuştu.