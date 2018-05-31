HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye çok başlı sistemden kurtulacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 01:23 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha demokratik, kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha demokratik olduğunu ifade ederek, "Kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır." dedi.

Akçay, seçim çalışmaları kapsamında, Köprübaşı ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafa ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, daha demokratik, kuvvetler ayrılığının daha belirgin olduğu, yasaların ve yürütmenin kendi içinde güçlendiği ve yargının da kendi içinde güçlendiği bir mekanizmadır. Bu sistem hem daha demokratik hem de Türkiye'yi güçlü yönetim, güçlü hükümet ve güçlü demokrasi ile çok daha sağlam bir geleceğe taşıyacaktır."

- "Türkiye artık parlayan bir yıldız olacak"

Sistemin etkisini öncelikle ekonomide göstereceğini ifade eden Akçay, "Türkiye çok başlı sistemden kurtulacak. Yeni sistemle daha derli toplu bir şekilde, bir orkestra senfonisi gibi uyumlu bir yönetime kavuşacak." diye konuştu.

Türkiye'de 10'uncu 5 yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlükte olduğuna ve 11'incisi için hazırlıkların devam ettiğine de işaret eden Erkan Akçay, planlamaların güzel olduğunu ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını ve hükümetlerin Meclisten çıkan bu kalkınma planlarını uygulamakta güçlük çektiklerini aktardı.

"Milli devlet, güçlü iktidar diyoruz." ifadelerini kullanan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Türkiye parlayan bir yıldız olacak. Biz 17'nciliğe talip olabilir miyiz? Yüzyıllardan beri birinci olmuş bir milletin evlatları olarak 10'unculuk, 5'incilik kesmez bizi. Bunu da bildikleri için bu millet bir araya gelmesin diyerek, kendi aralarında siyasi düşmanlıklarla gerçeği göremeden gitsin istiyorlar."

Siyasetin ülkeye ve millete hizmet için yapıldığını da kaydeden Erkan Akçay, "Siyasi rekabet ve yarışın düşmanlık haline dönüştürülmesi durumunda memlekete zarar verilmeye başlanır. İşte Cumhur İttifakı'nın en önemli nedeni de budur. Siyasi kör dövüşlerinden uzak, milli hedefe el birliği ile korkmadan yürümektir." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'le ilgili açıklamalarını da değerlendiren Akçay, "Balkan Savaşı'nda Bulgar Edirne'ye girmiş. Enver Paşa Edirne'yi Bulgarlardan almak istemişti, fakat siyasi rakipleri 'Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar alsın daha iyi olur' demişti. Bu ne demektir? Afrin'e girilmesin diyen bir zatı muhterem var. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girilmesin diyenler ile Enver Paşa Edirne'ye girmesin Bulgar'da kalsın diyen zihniyet, aynı zihniyettir."

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)
Bakan Zeybekci: Türkiye koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdıBakan Zeybekci: Türkiye koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin 24 haziran cumhur ittifakı Demirci Manisa MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.