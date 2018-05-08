HABER

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 23:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu


Trump'a büyük şokTrump'a büyük şok
Eski milletvekilinin yerini açıkladıEski milletvekilinin yerini açıkladı
Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!Ayşe öğretmen hakkın flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanlığı yetki kanunu tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.