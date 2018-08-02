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"Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Yaptırım kararını hükümete karşı ya da iki bakanımıza karşı bir yaptırım olarak görürsek yanlış olur, bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir saldırgan tutum" - "Bu bebek katili örgütü alkışlayan, bebek katili örgütün partisine oy vermekle övünen bizim sözde aydınlarımız, entellektüellerimiz ve sanatçılarımız olduğu sürece, bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye'de gerçek anlamda biz terörle mücadele ediyoruz diyemeyiz" - "(İdam tartışmaları) Cumhur İttifakı olarak bir mutabakat gördüğümüzde, bu konunun TBMM'de gerçekleşebilme ihtimalini gördüğümüzde gereğini yaparız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin kararına ilişkin, "Yaptırım kararını hükümete karşı ya da iki bakanımıza karşı bir yaptırım olarak görürsek yanlış olur, bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir saldırgan tutum." dedi.

Ünal, NTV canlı yayınında ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.

"Yaptırım kararını hükümete karşı ya da iki bakanımıza karşı bir yaptırım olarak görürsek yanlış olur, bu Türkiye Cumhuriyet devletine karşı bir saldırgan tutum." diyen Ünal, dün TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak bildiri yayımlayarak bu konuya dikkati çektiğini vurguladı.

Ünal, ABD yönetiminin bir süredir sadece Türkiye'ye yönelik değil başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını ve tehditkar bir dil kullandığını anımsatarak, "Geçmişte ABD yönetiminin Rusya ve İran'a dönük yaptırımları vardı. Birileri Türkiye'ye dönük yaptırımları Rusya ve İran denkleminde değerlendirmek gibi bir yanlışlığın içerisine düşüyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ABD yönetimi ile ilişkilerinde Rusya ve İran'ın konumunda olmadığını vurgulayan Ünal, "Mukayese edilecekse Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Almanya'ya dönük yaptırımlar ve Türkiye'ye dönük yaptırımlar arasındaki benzerliklere belki atıfta bulunabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, Türkiye'nin yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulabilecek bir ülke olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"(Türkiye'nin iç meselelerine müdahil oluruz, yaptırımlar uygularız ve bu yaptırımlarla da sonuç alırız.) Böyle bir şey söz konusu değil. Yani ABD yönetimi Türkiye ile ilişkilerinde son derece rasyonel bir zeminde kalmak durumundadır. Bu irrasyonel bir zemindir. Türkiye, ABD ile ilişkilerinde soğuk kanlı ve kararlı davranmaya devam edecek. ABD'nin içinde farklı kanatların bir taraftan Türkiye ile değişik alanlarda ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Burada mütekabiliyet esasına göre Türkiye gerekli cevabı verecek."

- Terörle mücadele

Ünal, soru üzerine Türkiye'nin terör ve teröristle mücadeleyi en etkin şekilde sürdüğünü anlattı.

Ünal, PKK'nın bebek katili olduğunu vurgulayarak, "Apo'nun namı diğer ismi nedir? 'Bebek katilidir.' Bu bebek katili örgütü alkışlayan, bebek katili örgütün partisine oy vermekle övünen bizim sözde aydınlarımız, entelektüellerimiz ve sanatçılarımız olduğu sürece, bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye'de gerçek anlamda biz terörle mücadele ediyoruz diyemeyiz." diye konuştu.

Hakkari'nin Yüksekova terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için düzenlenen cenaze töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ünal, idam konusunun uzun süredir Türkiye'de tartışıldığını ve toplumun bu konuda ciddi hassasiyeti olduğunu, siyasetin toplumsal taleplere, ihtiyaçlara ve hassasiyetlere karşı her zaman duyarlı olduğunu dile getirdi.

İdamın anayasa değişikliği ile tekrar getirilmesinin TBMM'deki uzlaşmaya bağlı olduğunu belirten Ünal, "Hem MHP olsun hem AK Parti olsun, biz Cumhur İttifakı olarak bir mutabakat gördüğümüzde, bu konunun TBMM'de gerçekleşebilme ihtimalini gördüğümüzde gereğini yaparız." dedi.

- AK Partideki kongre süreci

AK Parti'nin yönetiminin, MYK'nin değişeceği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmeleri sorulan Ünal, AK Parti'nin temel niteliğinin yenilenme olduğuna işaret etti.

Muharrem İnce'nin, "AK Parti, CHP'deki yapı değişmesin istiyor." sözleri hatırlatılan Mahir Ünal, AK Parti, bir siyasi partinin iç işlerine karışmayacağını, CHP'nin Türk siyasetine yansıyan tarafını konuştuklarını kaydetti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal NTV canlı yayını

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