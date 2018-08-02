"Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin kararına ilişkin, "Yaptırım kararını hükümete karşı ya da iki bakanımıza karşı bir yaptırım olarak görürsek yanlış olur, bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir saldırgan tutum." dedi.

Ünal, NTV canlı yayınında ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.

"Yaptırım kararını hükümete karşı ya da iki bakanımıza karşı bir yaptırım olarak görürsek yanlış olur, bu Türkiye Cumhuriyet devletine karşı bir saldırgan tutum." diyen Ünal, dün TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak bildiri yayımlayarak bu konuya dikkati çektiğini vurguladı.

Ünal, ABD yönetiminin bir süredir sadece Türkiye'ye yönelik değil başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını ve tehditkar bir dil kullandığını anımsatarak, "Geçmişte ABD yönetiminin Rusya ve İran'a dönük yaptırımları vardı. Birileri Türkiye'ye dönük yaptırımları Rusya ve İran denkleminde değerlendirmek gibi bir yanlışlığın içerisine düşüyorlar." ifadesini kullandı.