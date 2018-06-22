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"Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş ülke olmak zorunda"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 17:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bunu iyi düşünün. Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Son 16 yıl içinde, özellikle son yıllarda Türkiye'nin katettiği mesafe yüz güldürücü"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bunu iyi düşünün. Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Son 16 yıl içinde, özellikle son yıllarda Türkiye'nin katettiği mesafe yüz güldürücü." dedi.

Demircan, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi tarihinde 6 darbe ve darbe teşebbüsü gördüğünü, her darbenin de Türkiye'yi 10 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok daha iyi yerde olabileceğini dile getiren Demircan, 2002'den sonra 16 yıllık istikrar yakalandığını ama bu istikrara da rahat verilmediğine işaret etti.

Artık bu sistemle yola devam etme şansları bulunmadığına dikkati çeken Demircan, "Burada güçlenmek zorundayız. Her darbe bizi geri götürüyorsa istediğimiz gücü toparlayamıyoruz demektir. Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bunu iyi düşünün. Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Son 16 yıl içinde, özellikle son yıllarda Türkiye'nin katettiği mesafe yüz güldürücü." diye konuştu.

Türkiye'nin daha da gelişmesi ve ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Demircan, bu nedenle istikrarın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Demircan, güçlü Türkiye'yi kimsenin tökezletemeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kalkınmanın yolu sağlanan istikrarın devam etmesinden geçmektedir. Türkiye güçlü olursa tökezletmek isteyen herkesin üstesinden gelir. Türkiye zayıf olursa bu coğrafyada Allah korusun, başımıza her türlü sıkıntı gelir. Türkiye'nin güçlenmesi için istikrar lazım, güven lazım. Ülkede güven ve istikrar bozulursa kalkınma durur. Buraya yatırım yapılmadığı gibi kendi sermayemiz dışarı kaçar. Türkiye'nin kalkınmasının yolu istikrardan geçer. Onun için bu seçimde istikrarı yeniden temin edelim. İstikrarsızlığa asla izin vermeyelim. Daha güçlendirelim. Ülkemiz daha da kalkınsın."

Daha sonra Koşu Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceleyen Demircan, çalışanlarla sohbet etti, ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

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Bafra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

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