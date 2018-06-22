"Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş ülke olmak zorunda"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bunu iyi düşünün. Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Son 16 yıl içinde, özellikle son yıllarda Türkiye'nin katettiği mesafe yüz güldürücü." dedi.

Demircan, Samsun'un Bafra ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi tarihinde 6 darbe ve darbe teşebbüsü gördüğünü, her darbenin de Türkiye'yi 10 yıl geriye götürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok daha iyi yerde olabileceğini dile getiren Demircan, 2002'den sonra 16 yıllık istikrar yakalandığını ama bu istikrara da rahat verilmediğine işaret etti.

Artık bu sistemle yola devam etme şansları bulunmadığına dikkati çeken Demircan, "Burada güçlenmek zorundayız. Her darbe bizi geri götürüyorsa istediğimiz gücü toparlayamıyoruz demektir. Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz, bunu iyi düşünün. Türkiye daha güçlü, daha gelişmiş bir ülke olmak zorunda. Son 16 yıl içinde, özellikle son yıllarda Türkiye'nin katettiği mesafe yüz güldürücü." diye konuştu.