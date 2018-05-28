Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü." dedi.

Bakan Tüfenkci, seçim çalışmaları için geldiği Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ADD'nin sosyal medyadaki paylaşımını "talihsiz" olarak nitelendirdi.

Paylaşımı kınayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. 27 Mayıs'ın, o darbenin etkilerini uzun süre Türkiye üzerinden atlatamamışken, millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri gerçekten ucuzluk, basitlik ve Türkiye'yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye'de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı."

