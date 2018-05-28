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"Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "(ADD'nin 27 Mayıs'la ilgili paylaşımı) Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü" - "Millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri, gerçekten ucuzluk, basitlik ve Türkiye'yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye'de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşımına ilişkin, "Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü." dedi.

Bakan Tüfenkci, seçim çalışmaları için geldiği Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, ADD'nin sosyal medyadaki paylaşımını "talihsiz" olarak nitelendirdi.

Paylaşımı kınayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet. Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. 27 Mayıs'ın, o darbenin etkilerini uzun süre Türkiye üzerinden atlatamamışken, millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri gerçekten ucuzluk, basitlik ve Türkiye'yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye'de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı."

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ve Malatya add Bülent Tüfenkci

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