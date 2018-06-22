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"Türkiye demek insanlık demektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Bölgemizdeki ve bütün dünyadaki mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz" - "Üç kıtada 6 asırdan fazla hüküm sürmüş Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan da budur, gönül coğrafyamıza sahip çıkmaktır, Evlad-ı Fatihan'a sahip çıkmaktır, Filistin'e sahip çıkmaktır. Asla küçük düşünmedik, daima büyük düşünüyoruz, sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla tüm mazlum milletlerin yanındayız"

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu haline geldiğini belirterek "Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz." dedi.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenliği'ne katılan Yıldırım, dünyanın dört bir yanındaki yörüklere selam göndererek, "Bizim için dua eden, bizden duasını esirgemeyen, ak saçlı yörük beylerine, ak saçlı avşar analarımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada herkesi derinden üzen olayların meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur içinde, güven içinde kararlı bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor. Çünkü Türkiye'de milletini seven, ülkesine sevdalı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var, onun arkadaşları var. Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi, hep adaletin, hakkın yanında yer aldı. Sultan Alparslan 1071'de hangi düşüncelerle Anadolu'ya yürüdüyse biz de aynı duygularla yolumuza devam ediyoruz. Sultan Fatih İstanbul'u hangi hissiyatla fethettiyse, biz de aynı hissiyatla geleceğimize yürüyoruz. Ecdadımız İstiklal Mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysa biz de aynı kararlılıkla geleceğe yürüyoruz."

Irak'ta, Ürdün'de, Suriye'de zor şartlarda, hayatları tehlikeden olan Türkmenlerin kardeşleri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yaşadığımız coğrafya farklı olsa da aynı istikamette yürüyor. Barışı, adaleti tesis etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz birdir bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Ay yıldızlı bayraklarımız bizim için en büyük güvencedir." ifadelerini kullandı.

- "Ecdadımız arkasında harabe bırakmamıştır"

Başbakan Yıldırım, "Bizim ecdadımız hüküm sürdüğü yerlerde asla zulüm yapmamıştır, sömürü yapmamıştır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ecdadımız arkasında harabeler bırakmadı. Medreseler, köprüler, camiler, külliyeler bıraktı, insanlık bıraktı. Bizim ecdadımız tarihi kanla değil, mürekkeple yazılmış bir medeniyet bıraktı. Biz bugün barışa, huzura, birliğe hasret çekenlerin hayırla yad ettiği bir medeniyetin evlatlarıyız. Milletimiz adım adım tarihteki şanlı yerine geri dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgenin en güçlü en istikrarlı ülkesidir elhamdülillah. Bölgemizdeki ve bütün dünyadaki mazlumların umudu haline geldik. Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz. Türkiye demek insanlık demektir, Türkiye demek barış demektir, Türkiye demek kardeşlik demektir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde bizimdir değerli kardeşlerim. Habur da, Hakurk da, Sümbül Dağı da, İzmir'in Tekeli'si de Edirne'deki Süloğlu da her yer bizimdir, bizim kalmaya devam edecektir."

Türk Kızılay'ının çadırını kurduğu her yerde Türkiye'nin şefkatinin görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, Türkiye'nin dünyanın sıkıntı içinde bulunan insanların yanında olduğunu söyledi.

- "Gönül coğrafyamıza sahip çıkıyoruz"

Yıldırım, Türkiye'nin mazlumların sesi ve soluğu olduğunu, büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa onu yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üç kıtada 6 asırdan fazla hüküm sürmüş Osmanlı'nın torunlarıyız, bize yakışan da budur, gönül coğrafyamıza sahip çıkmaktır, Evlad-ı Fatihan'a sahip çıkmaktır, Filistin'e sahip çıkmaktır. Asla küçük düşünmedik, daima büyük düşünüyoruz, sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla tüm mazlum milletlerin yanındayız. Dini, dili, mezhebi ne olursa olsun zalimin olduğu yerde adalet olmaz. Zalimin olduğu yerde huzur olmaz. İşte Suriye'yi, Irak'ı, Myanmar'ı görün, biz asla hamiyetçilik yapmadık, ırkçılık yapmıyoruz. Biz diyoruzki dini, dili, rengi ne olursa olsun, hepimizi bir Allah'ın kullarıyız, yaradanı severiz yaradandan ötürü. Bize yakışan budur."

Yörük şenliği öncesinde veri merkezi açılış programına katıldığını aktaran Başbakan Yıldırım, "Arkadaşlarımızla konuştuk. Bu organize sanayiye giriş çıkış köyden geçiyor, çok da iyi bir görüntü yok. Onun için bu organize sanayi bölgesi yolunu, Pancar organize sanayi bölgesini, bu güzergahta yeni bir yol yapacağız, otobana bağlayacağız." dedi.

Omzuna yörük poşusu asan Başbakan Binali Yıldırım, şenlik alanına girerken kendisi için hazırlanan ata binerek, vatandaşları selamladı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu şenliğin sonunda Başbakan Yıldırım'a hediye verdi.

Başbakan alanda kurulan yörük çadırını da ziyaret etti. Yörük Türkmen Çadırı'nda Başbakan'a geleneksel keşke, pilav ve kavurma ikram edildi.

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FETÖ osmanlı Türkiye yörük

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