"Türkiye demek insanlık demektir"

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların umudu haline geldiğini belirterek "Ülkeleri ellerinden alınan Filistinlilerin yanında biz varız, memleketlerinden sürülen Suriyelilerin yanında biz varız, Iraklıların yanında biz varız. Biz herkesin yanında oluruz ama ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan FETÖ'cülerin, bölücülerin, PKK'nın, DEAŞ'ın korkulu rüyası oluruz." dedi.

Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenliği'ne katılan Yıldırım, dünyanın dört bir yanındaki yörüklere selam göndererek, "Bizim için dua eden, bizden duasını esirgemeyen, ak saçlı yörük beylerine, ak saçlı avşar analarımıza şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada herkesi derinden üzen olayların meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye bölgedeki bütün olumsuzluklara rağmen huzur içinde, güven içinde kararlı bir şekilde yürüyüşüne devam ediyor. Çünkü Türkiye'de milletini seven, ülkesine sevdalı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan var, onun arkadaşları var. Türkiye asırlar boyunca yaptığı gibi, hep adaletin, hakkın yanında yer aldı. Sultan Alparslan 1071'de hangi düşüncelerle Anadolu'ya yürüdüyse biz de aynı duygularla yolumuza devam ediyoruz. Sultan Fatih İstanbul'u hangi hissiyatla fethettiyse, biz de aynı hissiyatla geleceğimize yürüyoruz. Ecdadımız İstiklal Mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde nasıl zafere ulaştırdıysa biz de aynı kararlılıkla geleceğe yürüyoruz."