"Türkiye demokrasi, hukuk ve özgürlük alışkanlığından vazgeçmeyecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Türkiye'nin demokrasiye bağlılığından, kardeşliğinden, geleneklerinde yaşattığı demokrasi, hukuk ve özgürlük alışkanlığından asla vazgeçmeyeceğini biliyorum." dedi.

Ordu'da bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Torun, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin bugüne kadarki seçimlerden çok daha önemli olduğunu çünkü bu seçimden sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetileceğini söyledi.

"Türkiye'nin demokrasiye bağlılığından, kardeşliğinden, geleneklerinde yaşattığı demokrasi, hukuk ve özgürlük alışkanlığından asla vazgeçmeyeceğini biliyorum." diyen Torun, tek adam yönetimine teslim olunmayacağından emin olduğunu ifade etti.

Torun, 24 Haziran'daki seçimin çocukların geleceği için önem taşıdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu seçim, 'Bu iktidarı seçtim, beğenmezsem de sonra seçerim' durumu değil. Daha sonra seçiminiz Azerbaycan'daki, Suriye'deki, başka yerlerdeki gibi olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bizi neler beklediğini bilmiyoruz. Şu anda filmin fragmanını izliyoruz. Asıl filmin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. 25 Haziran sabahında bu ülkede kardeşliğin, barışın egemen olduğu, herkesin eşit yurttaşlıkta haklarını aldığı, kimsenin kimseyi 'benden veya benden olmayanlar' diye ayırmadığı, en temel hak ve özgürlüklerini kendi elinde tuttuğu ülke hayaliyle yaşıyorum. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Birlikte olursak başarırız. Gelecek güzel günlerde barış, huzur, kardeşlik içinde yaşamayı diliyorum."