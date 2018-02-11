HABER

Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Artık iknaya gelmeyin

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 16:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz donattığınız silah verdiğiniz lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin onlara verdiğinizi silahları toplayın bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin.' dedi.

Türkiye'den ABD'ye çok sert tepki: Artık iknaya gelmeyin

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulunda konuşan Bozdağ, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye ikna için gelmemeleri, terör örgütüne verilen silahların toplanması için çalışma yapmaları gerektiğini belirtti.

Bazı ABD'li askerlerin de teröristlerle fotoğraf çektirdiğini ve bunu paylaştığına dikkati çeken Bozdağ, bu paylaşımların Türkiye'ye aba altından sopa göstermek olduğunu ifade etti.

'ARTIK TÜRKİYE'Yİ OYALAMAKTAN VAZGEÇİN'

Bozdağ şöyle konuştu:

"Artık Türkiye'yi sınamaktan ve sabrını test etmekten vazgeçin. Türkiye'yi iknaya gelmeyin. Gidin eğittiğiniz, donattığınız, silah verdiğiniz, lojistik destek sağladığınız terör örgütleri ile ilgilenin, onlara verdiğinizi silahları toplayın, bir daha vermeyin, 'Türkiye’ye karşı terörist eylem yapmayın' deyin. Bazı ABD askerleri PYD'li teröristlerle foto paylaşıp açıklama yapıyor. Bunlar bizi tanımıyor, aba altından sopa gösteriyor. Türkiye aba altından da üstünden de sopa gösterilecek bir ülke değildir. Dün de değildi, bugün de değildir, yarın da olmayacaktır. Artık Türkiye'yi oyalamaktan vazgeçin."

Bozdağ, terör örgütünün farklı isimlere büründürüldüğüne işaret ederek, tabelaların değişmesine rağmen terör unsurlarının kimler olduğunun bilindiğini vurguladı.

'DEFALARCA UYARDIK'

PYD/YPG Terör örgütlerinin tabelasını değiştirip onlara SDG deyip milletin aklı ile alay edilmemesini isteyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Alem kör, herkes sersem değil. Biz her şeyi biliyoruz. Türkiye'ye verdiğiniz sözleri tutmadınız. Artık verdiğiniz sözleri yerine getirin. Fırat'ın batısına geçmeyecekti, Münbiç'te olmayacaktınız, silah vermeyecektiniz, vermeye devam ettiniz. 5 bin tır silah verdiniz. DEAŞ terör örgütüne kullanmadınız, Türkiye'ye karşı kullandınız, defalarca uyardık. Bu terör örgütünün koruma ve kollama içinde olunmamalıdır. Artık biz Türkiye olarak söze değil yansımalarına bakıyoruz. Artık terör örgütlerinin bölgemizde güçlenmesi ve desteklenmesi uygulamasına son verilmelidir. Silahlar derhal toplanmalı ve yeni silahlar verilmemelidir. Müttefikimiz olan ABD, askerli foto çektirip teröristleri sıvazlayan görüntülerden vazgeçmelidir."

(AA)

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!
Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmişAfrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Bekir Bozdağ

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Nevşin Mengü'den çok konuşulacak paylaşım!

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Son dakika! TSK duyurdu, Afrin'den şehit haberi

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

Meral Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Sen Atatürk'ü ne kadar kıskanıyormuşsun be!

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı

AK Parti'den flaş karar! 4 isim Ankara'ya çağırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'li Halaçoğlu: Yargıtay 'Seçime girebilir' ifadesini koydu

İYİ Parti'li Halaçoğlu: Yargıtay 'Seçime girebilir' ifadesini koydu

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli oldu

Bakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

Bakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek ülke değil

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye, aba altından da üstünden de sopa gösterilecek ülke değil

İYİ Parti'li Yılmaz: Mehmetçik Türkiye’yi başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaşıyor

İYİ Parti'li Yılmaz: Mehmetçik Türkiye’yi başarıya ulaştırmak için Afrin’de savaşıyor

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslendi: "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık"

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’na seslendi: "2019’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çık"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.