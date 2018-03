Türkiye Diyanet Vakfı 4. Uluslararası İyilik Ödülleri

“Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı” “Hep beraber izlediğimiz hayat hikayeleri insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu gösteriyor” diyen Erdoğan, iyilik pınarlarının çorak gönülleri sulamaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan, bu yıl ki iyilik ödüllerine layık görülen isimleri tek tek tebrik ettikten sonra, “Dünyanın dört bir yanında diktiğiniz bu iyilik fidanlarının uzun yıllar meyve vermeye devam edeceğine inanıyorum. Bu yıl ki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini görüyorum. Vefa Ödülü’nün milletimizin gözbebeği, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize taktim edilmesinden büyük bir memnuniyet duydum. TSK’mız gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor. Son birkaç gündür Afrin’den yansıyan insanlık dışı manzaraları sizler de görüyorsunuz. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, kurduğu tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı dökülüyor. Hamd olsun şuan itibariyle 3 bin 400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin’e girdik giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz işgal için girmiyoruz, Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. Batı medyasında moda ikonu edası ile pazarlanana teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri böylece ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz ÖSO ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçası ile bölge halkının geleceğini kurtarıyor. DEAŞ bahanesi ile coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni Allah’ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizi mücadelesi ile inşallah paramparça ettik ediyoruz. Bir asır önce nasıl Çanakkale’de emperyalist hevesleri kursaklarda bıraktıysak bugün de aynısını tüm güney sınırımız boyunca yapacağız. 911 kilometre Suriye sınırı. İnsanlıktan, adalet ve merhametten taviz vermeden, hakkımızda yürütülen kara propagandaya aldırmadan, Afrin’i, Mümbiç’i ve Suriye’nin kuzeyini bu katil sürülerinden tamamen temizleyeceğiz. Bütün bu toprakları Suriyeli kardeşlerimizin emniyet ve huzur içinde yurtlarına dönebilecekleri hale getireceğiz. Böylelikle hem bölgedeki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak hem de Suriye’nin yeniden inşasına yönelik anlamlı bir adım atacağız” şeklinde konuştu.

“Diyanet Vakfımız dünyanın her yerinde tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor”

Bugün aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfının 43. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yarım asra yaklaşan mazisi ile Türkiye Diyanet Vakfı gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki başarıları ile hayır hasenat faaliyetleri ile göğsümüzü kabartan hizmetlere imza atıyor. Dualarla, sadece Hakk’a ve halka dayanarak kurulan bu müessesemiz hamd olsun bugün dünyanın 140 ülkesinde vakıf geleneğimizin sancaktarlığını yapan bir abideye dönüştü. Bir avuç dert sahibi insanın yıllar önce attığı küçük adım şimdi binlerce öğrenciye sahip çıkan, yüzbinlerce mazlumun dertleri ile dertlenen, her yıl milyonlarca insana dokunan devasa bir hayır hareketinin adı oldu. İnsanlığın ve İslam ümmetinin çok ciddi sıkıntılarla yüzleştiği günümüzde Diyanet Vakfımız dünyanın her yerinde dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Vakfımız sosyal yardımlardan eğitime, cami inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda bir birinden değerli ve kalıcı çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullandı.