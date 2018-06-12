"Türkiye dünyanın en kudretli ülkelerinden biri olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Türkiye önünündeki yüzyıla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilerleyecek. Türkiye geçmiş yüzyıldaki bütün kazanımlarını koruyarak, bölgenin ve dünyanın en kudretli ülkelerinden biri olacak." dedi.

Bostancı, Amasya'da "çılgın proje" olarak adlandırılan ve 35 milyon liraya mal olan Ferhat Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'de yaşayan insanlar için değil, bölgenin ve dünyanın bütün mazlumları için Türkiye'nin kudretli olmak zorunda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin geleceğe doğru yürüyüşünde çok önemli bir sistem değişikliği olduğuna dikkati çeken Bostancı, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye önünündeki yüzyıla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilerleyecek. Türkiye geçmiş yüzyıldaki bütün kazanımlarını koruyarak, bölgenin ve dünyanın en kudretli ülkelerinden biri olacak. Burada yapılan hizmetler, tüneller, otoyollar, havaalanları, barajlar ne kadar hizmet yapılıyorsa her şey Türkiye'nin kudretli olması için. Biz Türkiye'nin kudretli olması dediğimizde halkın güçlü ve zengin olmasını anlıyoruz çünkü devletin kudretli olması ancak kudretli bir halkın üzerine bina olabilir. Bugün Sayın Başbakanımız burada, hizmetler zincirinde önemli bir halka olan Ferhat Tüneli'nin açılışı için burada bulunuyorlar, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sayın Belediye Başkanımız Türkiye'nin inci şehirlerden biri olan Amasya'yı tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak hizmetlerini sürdürüyor. Tünelimiz hayırlı olsun diyorum."

