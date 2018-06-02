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"Türkiye dünyanın yıldızı bir ülkedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Türkiye dünyanın yıldızı bir ülkedir çünkü genç nüfus bakımından oldukça şanslıyız" - "Bu devleti bize atalarımız emanet etti. Dedelerimizden aldığımız bu mirası, bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin boynunun borcudur"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye dünyanın yıldızı bir ülkedir çünkü genç nüfus bakımından oldukça şanslıyız." dedi.

Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gazikent Spor Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programında yaptığı konuşmada, hükümetin kente yaptığı yatırımları anlattı.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda spor alanında ciddi başarılar elde ettiğini ifade eden Gül, sağlanan başarının gerisinde spora yapılan güçlü yatırımların yer aldığını belirtti.

Gül, Türkiye'nin her alanda büyümeye devam edeceğini dile getirerek, "Bayrağımız özgürce, bağımsızca dalgalanıyor. Güçlü bir vatanımız var. Bu devleti bize atalarımız emanet etti. Dedelerimizden aldığımız bu mirası, bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin boynunun borcudur. 2023'te Türkiye'yi her alanda daha fazla büyütmek bizim hedefimizdir. 16 yılda 3,5 kat büyüdük." ifadelerini kullandı.

"Türkiye dünyanın yıldızı bir ülkedir." diyen Gül, şunları kaydetti:

"Çünkü genç nüfus bakımından oldukça şanslıyız. Bizim en büyük görevimiz gençlerimize gururla bakacakları bir ülke bırakmaktır. Biz gençlerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Gençler sporla uğraştıkça, Türkiye güçlü hale gelecektir. 18 yaşında seçilme hakkı getirdik. Şehrimizi, ülkemizi gençler yönetecek. Bunun önünü biz açtık, devamını siz getirin."

Gül, konuşmanın ardından halterde 69 kiloda dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ahmet Turan Okyay'a plaket verdi.

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"Gençlik Sofrası" Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep gençler

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