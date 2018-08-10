"Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek bir ülke değildir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ekonomik ambargolarla diz çöktürülecek, terbiye edilecek ya da hesap sorulacak bir ülke değildir. Geçmişte de bu tür denemeler oldu ama Türkiye bu süreçleri milletiyle beraber atlattı." dedi.

Sel bölgelerinde incelemede bulunmak üzere Ordu'ya gelen Destici, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Destici, dolar kurundaki yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, Türkiye'ye, Türk milletine karşı açık bir saldırı, husumet ve düşmanlıktır. Bu, sadece sayın Cumhurbaşkanına ve hükümete karşı yapılmış bir saldırı da değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırıdır." diye konuştu.

Türk milletinin de bunun bilincinde olduğunu vurgulayan Destici, "Maalesef ülkemizde öyle bir kesim var ki fırsatçılık yapmaya çalışan ve dövizdeki, dolardaki bu artıştan ellerini de ovuşturan bir kesim var. Artık Türkiye'nin bu kesimle de yüzleşmesi ve bununla da mücadele etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.