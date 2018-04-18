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Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim tarihi ise 24 Haziran 2018.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

IHAAW155922-SIY/18-04-2018 - Türkiye erken seçime gidiyor. 18.04.2018 15:59:22 TSI NNNN

IHAAW155922-SIY/18-04-2018

- Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim tarihi ise 24 Haziran 2018.

18.04.2018 15:59:22 TSI
NNNN

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