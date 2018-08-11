HABER

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacağını vurgulayarak, "Her gittiğim yerde bana soruluyor 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye, hayır alınmayacak. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" dedi.

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

AK Parti 81 il başkanı ve İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanı ile yardımcıları Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seçim kampına girdi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran Seçimleri Değerlendirme ve 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda yaklaşık 1.5 ay önce yapılan 24 Haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, "Haziran seçimlerini herkes değerlendirdi ama burada 81 ilimizin seçim işleri başkanları var. 81 ilimizin SKM başkanları var. Olayın sıcaklığı geçti. Daha gerçekçi daha reel ve daha içeriden bir değerlendirme şansını elde etmiş olacağız. Bunun yanında 2019 31 Mart'ında yapacağımız altını çizerek söylüyorum her gittiğim yerde bana soruluyor mutlaka illerde sizlere de soruluyordur, 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye hayır. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ASRIN SEÇİMİNİ YAPTI"

24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını kaydeden Sorgun, "Ama gerçekten asrın seçimiydi, yüzyılın seçimiydi. Milletimiz asrın seçimini yaptı. Bizzat yaşadığımız için belki çok farkına varamadık. Ama yarın tarih kitaplarına girdiğinde diyeceğiz ki ne kadar tarihi bir olayı yaşamışız bu tarihi dönüm noktasında rol almışız da farkında değilmişiz diye. 12 Eylül 1980 ihtilalini ve öncesi sonrasını bizzat yaşadığımda o gün onu çok fark etmemiştim. Şimdi onun tarih kitaplarına girdiğini görünce ne kadar önemli olayların şahidiymişiz de farkında değilmişiz diyorum. Bu tarihi seçimi hep birlikte yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Başkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Birileri ısrarla bunu rejim değişiyor diye halkı kandırmaya çalışsa da bizim milletimiz ferasetli, basiretli yeni bir hükümet sistemini hayata geçirdi" dedi.

Sorgun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem geçmiş seçimlerin değerlendirmesini yapacağız. Bazı sunumlar yapılacak. Sahadaki karşılaştığımız problemleri ve çözümlerini birlikte bulacağız. Biz başkaları gibi vatandaşa milletimize asla suçlu bulmayız. Bize neden oy vermediler değil biz niye alamadık deriz. Vermediği için onu suçlamayız. Milletimiz bizi 2002'den beri iktidar yapıyor. Biz niye alamadık neyi eksik bıraktık da daha fazlasını almadık deriz. siyaset bisiklete binmek gibidir. Sürekli pedal çevirmemiz gerekiyor. Ama bu pedal çevirme birilerinin seçim zamanı sahnede pedal çevirmişti ya o pedal çevirmeden değil. Devamlı pedal çevirme. Biz seçimden seçime ışıklar yanan parti değiliz, seçimden seçime sahneye çıkan parti değiliz. Seçimden seçime kapıları açılan parti değiliz. Tabela partisi hiç değiliz. Seçimden seçime halka giden parti hiç değiliz."

Bilgisiz siyasetin olmayacağına dikkat çeken Sorgun, bu toplantıları ara ara yapacaklarını vurguladı.

"DOLAR EURO'YA BİR GÜNDE NE OLDU KİM İZAH EDEBİLİR"

Dünyanın demokrasi beşiği olduğunu iddia edenlerin dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkanların yüzde 30-40'larda katılımla seçimler yaptığını söyleyen Sorgun, "Biz milletimiz ne kadar demokrasiye iradesine sahip yüzde 86'dan fazla katılımla seçimleri gerçekleştirdik. Son zamanlarda garip şeyler oluyor. Dün 10 Ağustos'tu. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan Doların euro'ya bir günde ne oldu kim izah edebilir. Bu kadar değer farkını nasıl izah edebiliriz? Herhalde 10 Ağustos tesadüfi olmasa gerek. Bu millet Çanakkale Zaferini dolarla mı euro ile mi kazandı? İstiklal harbini dolarla mı kazandık? 15 Temmuz'u dolarla euro ile mi kazandık. Dövizle ayar vermeye kalkıyorlar. Gidin siz o dövizlerinizi bozdurun 1'er dolar dağıtın kendi adamlarınıza ayar verin. Bizim paramız ne dolardır ne euro'dur Türk lirasıdır. Seçimlerle demokratik yollarla kendilerince hizaya getiremediklerini döviz üzerinden ekonomi üzerinden hizaya getirmeye çalışıyorlar. Ne zaman bu tür yollara saptılar Allah'ın yardımıyla önümüzde Recep Tayyip Erdoğan arkamızda milletimiz hep galip olan biz olduk. Hiç tereddüdünüz olmasın bu mücadeleden de Allah'ın yardımıyla milletimiz galip çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti'nin 6. Kongresini yapacağını hatırlatan Sorgun, "Büyük bir coşkuyla kongremizi yapacağız" dedi.

Seçim işleri başkanlarından, il başkanlarından, belediye başkanlarından, milletvekili adaylarından raporlar istediklerini anlatan Sorgun, incelemeler yaptıklarını kaydetti. Sorgun, "Gerçekten sahadaki durum ne, problemler ne, artılarımız eksilerimiz ne bunları çalıştık. Biz dersimize çalışmayı severiz. Seçimlere 7.5-8 ay var ama 31 Mart mahalli seçimlerinin çalışmasının başlama günü 25 Haziran 2018 günüdür" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK PARTİSİ NEYLE MEŞGUL?"

CHP'de yaşananlara değinen Sorgun, şunları kaydetti:

"Şimdi acaba kongre yapacaklar mı yapmayacaklar mı imzayı topladılar mı toplayamadılar mı başka konuları yok onların başka gündemleri yok. Türkiye'nin ikinci en büyük partisi neyle meşgul? Son milli meselede, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık duyanlara, sözde müttefiklere karşı duruşuna bir bakın. Diğer partilere teşekkür ediyoruz, 'bu milli bir meseledir, bir siyasi partinin meselesi değildir' diyerek, cumhurun başkanının yanında ve hükümetin yanında yer aldılar. Ama en büyük ikinci parti her zaman olduğu gibi kem küm ediyor, lafı evirip çevirip dolandırıyor. Biraz yerli ve milli olun. Çalışırsan, kıskanmazsan, gayret edersen bu millet sana da itibar eder. Ama sen yerli ve milli olmazsan, hep millet seni orada bekletir."

Seçim İşleri Başkanlığının organize ettiği kamp dün başladı. Yarın sona erecek olan kampta 24 Haziran seçim süreci ve sonuçları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Mart 2019’daki yerel seçime yönelik çalışma ve stratejiler ele alınacak.

İHA

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifiErdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken seçim ak parti seçim 2018 ahmet sorgun

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
başkanlık seçimleri için de erken seçim yok diyordunuz.
dolardan kimlerin de zengin olduğu böylece çıktı ortaya.
hep bu nagehan alçı’mıdır nedir o kadın karıştırıyor ortalığı. milletimizin yanında duracağına hala erken seçim falan diyerek tek başına 1090 kişiye akıl vermeye kalkıyor. ortalığı karıştırıyor, gündemi bulandırıyor
Diğer Haberler
CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.