Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "15 Temmuz'da, Türkiye'yi daha önce yapmış oldukları algı operasyonlarında diz çöktüremediler. Şimdi ekonomiyle farklı bir şekilde, 15 Temmuz'un farklı bir versiyonunu uygulamaya koymak istediler ama hesapları bozuldu. Türkiye eski Türkiye değil, ekonomimiz güçlü." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Adana'da seçim çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Kenti tekrar hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sarıeroğlu, sanayi ve tarım alanında çok güçlü çalışmalar yapılacağını belirtti.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Büyük bir operasyondan, Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaferle çıkmış durumdayız. Bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü şekilde olması gerekiyor. Bu hafta içerisinde dolarla ilgili yaşananları görüyorsunuz. Büyüme rekorları, istihdam rekorları kıran bir Türkiye'yiz, çarklar dönüyor. Buna rağmen ne hikmetse sahur vaktinde dolarla ilgili olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 15 Temmuz'da, Türkiye'yi daha önce yapmış oldukları algı operasyonlarında diz çöktüremediler. Şimdi ekonomiyle farklı bir şekilde, 15 Temmuz'un farklı bir versiyonunu uygulamaya koymak istediler ama hesapları bozuldu. Türkiye eski Türkiye değil, ekonomimiz güçlü. 2000'li yılları biliyorsunuz. Şimdi bankalarımız, Türkiye'miz güçlü. Güçlü bir iktidar var. Ortaya koyduğumuz, yıllardır istikrarın yaratmış olduğu pozitif ortam var. Bunların etkisiyle Allah'a çok şükür ki başarılı olamadılar. Önlemlerimizi aldık."