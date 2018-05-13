Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Terörist cenazesinde ağlayan insanlar bu milletin temsilcisi olabilir mi? Olamaz. Türkiye geldiği noktadan geri dönemez. Milletimizin eliyle değişen sistemi bu defa tatbikatla uygulamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha güçlü bir Türkiye sevdasıyla yol yürümek için 24 Haziran seçimleri bir eşiktir." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) "Birlik ve Beraberlik Gecesi" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilerleyişini görüp, güçlenmesine şahitlik edenlerin "çıldırdığını" söyledi.

Çavuşoğlu, "Macun tüpten çıktı. Güçleneceğiz. Saldırsalar da taşeron örgüt kullansalar da içimizdeki iş birlikçilerini devreye alsalar da ne yaparlarsa yapsınlar bu millet kabuğunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin vesayet perdesini 2002 yılından sonra büyük ölçüde kaldırdığını, bu seçimlerle vesayetin tamamen tasfiye olacağını dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti iktidara geldikten sonra karanlık odalarda kurulan tuzaklar ve 'bunlar gidici' denilerek konuşulan laflar vardı. Bir adam çıktı ve 'Ben kefenimi giydim ve bu yola çıktım' dedi. Siz kefenini giymiş ve bu yola baş koymuş bir adamı vesayetle de tuzakla da korkutamazsınız. Milletin kendisine çizdiği istikameti yegane yol olarak tasavvur olarak bilen bir kimse, bildiği yoldan geri adım atmaz." dedi.