"Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir"

- "Herkes seçim sonuçlarından memnun"

Bozdağ, 7 Haziran seçimleri sonucu AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği çoğunluğu alamaması üzerine ülkede bir belirsizlik ve tedirginlik oluştuğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti parlamentoda tek başına çoğunlukla iktidar kurma yetkisini elde edemeyince Türkiye'de çok büyük sorunlar olmuştu. Koalisyon olacak mı? Olacaksa kimlerle olacak? Hangi parti hangi bakanlığı alacak? Bunlar tartışıldı ve Türkiye bununla çok uzun bir zaman kaybetti. Büyük belirsizlikler, tedirginlikler yaşandı ama dikkat ederseniz 24 Haziran seçimleri sonrasında sonuçlar açıklandığında AK Parti parlamentonun salt çoğunluğunu elde edemedi ama Türkiye'de bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kriz var mı? Yok. Bir belirsizlik var mı? Yok. 'Hükumet kim olacak, kiminle kim koalisyon kuracak' diye bir tartışma var mı? Yok. Çünkü yeni hükumet sistemi siyasi istikrarı, güçlü iktidarı kalıcı bir şekilde sistem gereği sandıkta tayin ediyor ve bundan da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni hükumet sistemimizin ilk ortaya koyduğu kazanım bu güçlü istikrar, güçlü iktidar ve bunun doğurduğu güvendir. Bu güven nedeniyle herkes seçim sonuçlarından memnundur. O nedenle de yeni dönemde inşallah bu sistem ülkemize daha çok şey kazandıracaktır. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

