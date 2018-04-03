Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Enderun Sohbetlerine katılan Türkiye Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Ekonomide, siyasette, yurt dışında terörist neredeyse biz oradayız” dedi.

Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Afrin Harekatının Perde Arkası’ konulu konferans Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konferansa Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Ülkemizin memleket sorunları için kafa yoran insanlar ve destekleyen yönetim biçimi var. Öyle zamanlar yaşadık ki 28 Şubat post modern darbeyi savunan, tarihimizi yanlış anlatan, kahramanları hain, hainleri kahraman yapan, darbeleri bayram diye kutlatan bir anlayış ve bu anlayışa destek veren gazeteciler, bilim adamları gibi kendilerini enlerde sayan insanlar vardı” diye konuştu.

Başkan Üzülmez’in konuşması sonrasında söz alan Mete Yarar, “Ordumuzun ayağında pranga vardı. Nusaybin’de 73 şehit verdik. 15 Temmuz’da neler yaşayacağımızın habercisi niteliğindedir. Şehitler verilirken nasıl olduğunu gördük. Bir mahalle var orada şehit veriliyor. İkinci ordu bölgesinin neredeyse tamamı darbe girişiminin içerisinde yer aldı. Barikatlar döneminde FETÖ, DHKP-C, PKK ve DEAŞ birlikte çalıştılar. Ortaklıklarını gizlemediler. Darbeye gidişin ayak sesleri görülüyordu. Darbe yapılsın da kurtulalım düşüncesi gösterilmeye çalışılıyordu” şeklinde konuştu.

Yarar, “Ekonomide, siyasette, yurt dışında terörist neredeyse biz oradayız. 15 Temmuz’u başka bir ülke yaşasaydı batmıştı. Geldiğimiz yolculuğa iyi bakın. Bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. 90’lı yıllarda zırhlı araçlarımız askeriyemizde yoktu. Bugün askerlerimizin bindikleri araçların hepsi zırhlıdır. Bu yolculuk 2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız tarafından savunma sanayisi yakından takip etmesiyle gelişti. Fırat Kalkanı Harekatında SİHA’mız yoktu. Afrin Operasyonu’nda 48 SİHA’mız var. Tam bir senede bunu yaptık. Normal ülke beş senede bitiremez. 92 tabur özel harekatımız kuruldu. ABD tarafından verilen anlık istihbaratlar 45 dakikalık gecikmeyle verildiği ortaya çıktı. Şimdi anlık seyrediyorsunuz. Dünyaya operasyon nasıl yapılır gösterdik. HD kalitesinde teröristler etkisiz hale getiriliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık da “Güneydoğuda 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü’nün katledilmesinde FETÖ’nün inanılmaz vebali vardır. İtfaiye, ambulans, vatandaş gidiyordu ama polis ve asker gitmiyordu. Allah bizi sevmektedir. Bu kadar şerrin hayra dönmesi Allah’ın bu ülkeyi sevdiğini göstermektedir” dedi.