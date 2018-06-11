"Türkiye hak ettiği saygınlığa kavuşacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye yeniden bütünleşecektir. Yeniden istikrar kazanacaktır. Yeniden uluslararası toplumla bütünleşip, birleşecektir ve hak ettiği saygınlığa kavuşacaktır." dedi.

Kent merkezinde Atatürk Caddesi'nde CHP Ardahan Gençlik Kollarınca düzenlenen iftar programına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ardahanlılarla iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Ardahan halkıyla iftarda buluştuk. Gençlik kollarımız bunu düzenledi. Ramazan ayının bütün ulviyetini burada yaşıyoruz, Ardahan'da. Bütün halkımıza, ulusumuza ramazanımız umarım hayırlar getirir. Tez zamanda bayramımız gelecek ve ikinci bayramı da 24 Haziran'da yapacağız inşallah."

24 Haziran'da sandıkta çıkacak iradenin Türkiye'de değişimi yaşatacağı görüşünde bulunan Yılmaz, "Göreceksiniz sandıktan çıkan irade ile Türkiye'de yeni bir milat olacaktır. Yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye'nin umutları yeniden yeşerecektir. Türkiye yeniden bütünleşecektir. Yeniden istikrar kazanacaktır. Yeniden uluslararası toplumla bütünleşip, birleşecektir ve hak ettiği saygınlığa kavuşacaktır." diye konuştu.

