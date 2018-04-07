HABER

"Türkiye hesapları altüst eden bir ülke haline geldi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal: "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güçlü ekonomisi, istikrarlı ve güçlü siyaseti ile milletten başka kimseye hesap vermeyen hükümeti ve AK Parti'si ile bugün artık dünya ülkeleri içerisinde oyun kuran, oyun geliştiren, başkalarının kurduğu oyunları bozan, hesapları altüst eden bir ülke haline geldi" - "Sanmayın ki bu dava varması gereken noktaya vardı. Bu davanın gideceği daha çok taşlı, sıkıntılı yollar var ama biz beraber olursak, birbirimize güvenirsek inanıyorum ki hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" - "Milli ve yerli bir duruş sergileyenlerle milli olmayan, kökleri ve yolları dışarıda olanlar arasında bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güçlü ekonomisi, istikrarlı ve güçlü siyaseti, milletten başka kimseye hesap vermeyen hükümeti ve AK Parti'si ile artık dünya ülkeleri içerisinde oyun kuran, oyun geliştiren, başkalarının kurduğu oyunları bozan, hesapları altüst eden bir ülke haline geldiğini söyledi.

Ağbal, şehir merkezindeki bir düğün salonunda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev alan yöneticilerin katılımıyla organize edilen "Vefa Yemeği"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Ağbal, 1990'lı yıllarda ekonomide ve siyasette yaşanan sorunları çeşitli örneklerle anlatarak, o dönemde Türkiye'nin bir aktör değil, piyon olduğu günler yaşadığını dile getirdi ve şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güçlü ekonomisi, istikrarlı ve güçlü siyaseti ile milletten başka kimseye hesap vermeyen hükümeti ve AK Parti'si ile bugün artık dünya ülkeleri içerisinde oyun kuran, oyun geliştiren, başkalarının kurduğu oyunları bozan, hesapları altüst eden bir ülke haline geldi. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, milletimize olan inancı bizleri bugünlere kadar getirdi."

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren yaşanan süreçte hiçbir şeyin kolay olmadığının altını çizen Ağbal, şöyle dedi:

"İlk andan itibaren birçok yol ve yöntemi kullanarak sürekli AK Parti'ye, hükümetimize karşı bin türlü oyunlara giriştiler. Yerleşik yapılar üzerinden saldırılar gerçekleştirdiler, bahaneler uydurdular. 28 Şubat'ın antrenmanını AK Parti üzerinde oynamaya çalıştılar. '28 Şubat'ta nasıl oyunu kurduysak, iktidarı altüst etmişsek bir daha yaparız.' dediler. İçeride entrikalar kurdular, dışarıdaki birtakım güç odaklarından destekler aldılar. Devletin kurumlarını kullanmaya kalktılar. Medyası, birtakım kurumları, birtakım sivil görünüşlü millete, devlete çöreklenmiş yapılar hep beraber güç birliği yaptılar."

- "Bir ve beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız"

Ağbal, en son 15 Temmuz gecesi alçak terör örgütünün kanlı bir plan geliştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletin, devletin onlara emanet ettiği uçakları, tankları, gemileri millete doğrulttular. Ankara'da Meclisi bombaladılar. Genelkurmay karargahını işgal etmeye kalktılar. Birçok yerde, birçok vilayette tankları milletin üzerine sürmeye çalıştılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tüylerimizi diken diken eden darbe gecesinden hatırladığımız görüntüleri oluşturdular ve içeride ve dışarıdaki ortaklarıyla o gece kendilerince son darbeyi vurup Türkiye'yi bir karanlığa boğmak istediler. Bütün bu anlattıklarım neyi gösteriyor? Bunlar hiç vazgeçmediler. O gece, yine bu milletin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren alçak terör örgütü mensuplarına karşı açık bir meydan okumayla, millet olarak hepimizin de bunlara karşı durmasıyla darbe girişimini onların başına yıktık. Ondan sonra da bugüne kadar birçok oyunlar oynandı, oynanıyor. Bütün bu olayları Allah'ın izniyle atlattık, hem bu badirelerin üstesinden geldik hem de 16 yıldır memlekette olağanüstü hizmetler yapıyoruz."

Bütün bu olayların gösterdiği bir hakikat olduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Bütün bu tezgahları ve oyunları kuranlar, nasıl geçmişte bunları yaptılarsa bundan sonra da yapacaklardır, bundan sonra da bu milletle uğraşacaklar. Önümüze değişik bahanelerle yeni bariyerler, yeni engeller kuracaklar. Sanmayın ki bunlar, bütün bu olanlardan sonra vazgeçti. İçeride ve dışarıda aynı şer örgütleri, aynı şer çevreleri, 'Biz nasıl oyun kurarız da Recep Tayyip Erdoğan'ı, dava arkadaşlarını, bu davayı bulunduğu noktadan uzaklaştırırız'ın hesabını yapıyorlar. Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hep beraber bizlerin kararlı duruşu sayesinde ne oyun kurarlarsa kursunlar, başarılı olamayacaklar. Onun için dik olacağız, diklenmeyeceğiz. Bir ve beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

Ağbal, salondaki topluluğu anlamlı kılan esas meselenin de bu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millete inanıyoruz ve güveniyoruz. Gücümüzü milletten alıyoruz ve bundan sonra da sadece ve sadece milletten emir alıp, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Sanmayın ki bu dava varması gereken noktaya vardı. Bu davanın gideceği daha çok taşlı, sıkıntılı yollar var ama biz beraber olursak, birbirimize güvenirsek inanıyorum ki hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Hiç kimse, hiçbir engel bizi bu yoldan geri durduramayacak."

- "Davaya gönül koymayacağız, gönlümüzü davaya koyacağız"

Bakan Ağbal, 2019'da iki önemli seçim olacağını anımsatarak, "Biz Bayburtlu hemşehrilerimize güveniyoruz. Bayburt her zaman her seçimden en büyük başarılarla çıkıyor ama bu bizi rehavete itmeyecek. Yüzde 82 en son referandumda oy aldık, onu daha da aşmak için gayret göstereceğiz." dedi.

"Davaya gönül koymayacağız, gönlümüzü davaya koyacağız" ifadesini kullanan Ağbal, hep beraber çalışarak 2019'daki iki seçimde de ipi yine Bayburt olarak göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

Ağbal, yepyeni bir dönem içerisinde olunduğunu belirterek, "Özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası Türkiye'de birçok gelişme meydana geldi. 7 Haziran seçimleri sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da oynanan oyunları hep beraber gördük. Devlet de oynanan bütün bu oyunlara karşı gücümüzü gösterdi. Ardından Suriye'de yaşananları biliyoruz. Yine referanduma gidilen süreçte yaşananları biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Milli ve yerli bir duruş sergileyenlerle milli olmayan, kökleri ve yolları dışarıda olanlar arasında bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında birçok konu daha net, açık şekilde görülüyor. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın her zamanki vizyonu, duruşu Türkiye'yi bu noktada önemli bir kavşağın eşiğine getirdi. Milli ve yerli duruşu olan bütün partiler bir arada milli mutabakat anlayışı çerçevesinde 2019'a birlikte yürüyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi güçlendireceğiz, pekiştireceğiz, birbirimize kenetleneceğiz."

- "Ümitsizliğe, umutsuzluğa AK Parti siyasetinde asla yer yoktur"

Bakan Ağbal, Türkiye'nin 16 Nisan referandumundan sonra 2019'daki seçimlerde de önemli bir sınava gireceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olması hasebiyle son derece önemli. O açıdan AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile oluşturduğumuz milli mutabakat birlikteliği var. Bayburt'ta da bu milli ve yerli duruşumuz çerçevesinde 2019'a giden süreçte birbirimize kenetleneceğiz. İnanıyorum ki bu kenetlenme Bayburt'ta ileriye dönük de birlikteliklere güçlü bir zemin oluşturacak. Bu açıdan yapılacak birçok çalışmayı da bu anlayış içerisinde sürdürmemiz gerekiyor."

Partilileri, 2019'a giden süreçte herhangi bir çağrıya gerek duymadan görev almaya davet eden Ağbal, şunları söyledi:

"Herkes bu süreçte görev alacak. Çağrı beklemeyecek çağrı gönderecek. 2019 geldiğinde inşallah bir defa daha yüzümüzün akıyla bu seçimlerden çıkacağız. Bu partide nifaka yer yok. Bu partide, bu teşkilatta 'sen, ben, siz, biz' yok. Ne var? Recep Tayyip Erdoğan var. Ne bakan, ne milletvekili, ne belediye başkanı, ne il başkanı... Hiçbir önemi yok, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkede ne yapılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın gücüyle ve desteğiyle yapılıyor. Birbirimize karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu partide, 'şucu, bucu', asla kabul etmiyorum. Bunlar bizim davamıza asla yakışmaz. Bunu oluşturmaya çalışanlar da nifak yapıyorlar, buna da müsaade etmem. Biz birbirimize döneceğiz, birbirimizle kucaklaşacağız, bir ve beraber olacağız."

Ağbal, siyasetin ümit, umut olduğunu vurgulayarak, "Siyasette ümidi ve umudu besleyeceğiz. Ümitsizliğe, umutsuzluğa AK Parti siyasetinde asla yer yoktur." diye konuştu.

Programa AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!
İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı!İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt Maliye Bakanı Ağbal Teşkilat yöneticileri ile yemek

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

Polis pes etti! İkinci kez soyulan maket polis aracı kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.