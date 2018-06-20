ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ülkenin ağırlaşmış sorunlarını, yorgun bir adam çözemez. Biz Millet İttifakı'nı demokrasi için kurduk. Cumhur İttifakı ise ilkeler temelinde değil çıkarlar temelinde kuruldu. Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi." dedi.

Partisinin Bayramiç İlçe Teşkilatınca Avukat Ethem Güney Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erkek, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.

Erkek, "Ülkenin ağırlaşmış sorunlarını, yorgun bir adam çözemez. Biz Millet İttifakı'nı demokrasi için kurduk. Cumhur İttifakı ise ilkeler temelinde değil çıkarlar temelinde kuruldu. Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır Türkiye'yi yönettiğini anımsatan Erkek, "Bu sürede ülkenin hali ortada. Eğitimde de ayrıştırdılar. Zenginlerin çocukları nitelikli, fakirlerin çocukları niteliksiz okullarda okuyor. Bu ayıba bir son vereceğiz. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında ve Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunda, bu ülkenin bütün güzel çocukları eşit ve parasız eğitim alacak. Taşımalı sisteme son vereceğiz. Bir tek çocuğun olduğu köye bile öğretmen gelecek. 21. yüzyılda birleştirilmiş sınıf ayıbı yaşanıyor." diye konuştu.