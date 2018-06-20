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"Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "Ülkenin ağırlaşmış sorunlarını, yorgun bir adam çözemez. Biz Millet İttifakı'nı demokrasi için kurduk. Cumhur İttifakı ise ilkeler temelinde değil çıkarlar temelinde kuruldu. Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi"

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ülkenin ağırlaşmış sorunlarını, yorgun bir adam çözemez. Biz Millet İttifakı'nı demokrasi için kurduk. Cumhur İttifakı ise ilkeler temelinde değil çıkarlar temelinde kuruldu. Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi." dedi.

Partisinin Bayramiç İlçe Teşkilatınca Avukat Ethem Güney Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erkek, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.

Erkek, "Ülkenin ağırlaşmış sorunlarını, yorgun bir adam çözemez. Biz Millet İttifakı'nı demokrasi için kurduk. Cumhur İttifakı ise ilkeler temelinde değil çıkarlar temelinde kuruldu. Türkiye için hak, hukuk ve adalet zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin 16 yıldır Türkiye'yi yönettiğini anımsatan Erkek, "Bu sürede ülkenin hali ortada. Eğitimde de ayrıştırdılar. Zenginlerin çocukları nitelikli, fakirlerin çocukları niteliksiz okullarda okuyor. Bu ayıba bir son vereceğiz. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında ve Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunda, bu ülkenin bütün güzel çocukları eşit ve parasız eğitim alacak. Taşımalı sisteme son vereceğiz. Bir tek çocuğun olduğu köye bile öğretmen gelecek. 21. yüzyılda birleştirilmiş sınıf ayıbı yaşanıyor." diye konuştu.

Erkek, yeni dönemde adaleti tesis edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adalet yoksa hiçbir şey yoktur. Unutmayın, adaletsiz güç zalimdir. Mağdur olan herkes görevine iade edilecek. Mahkemesi biten veya hakkında soruşturma olmayan herkes hakkını alacak. Böyle hukuk devleti olmaz. Biz iş diyoruz, üretim diyoruz. AK Parti'nin adayı bedava kek diyor. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan'a oy versin. Çalışmak, üretmek isteyenler ise İnce'ye oy versin. Şahsi ikbalimizi değil, Türkiye'yi düşünüyoruz. Ülkenin ihtiyacı olan 3 kelimeyi tekrarlıyorum; hak, hukuk, adalet. Türkiye için hak, hukuk, adalet zamanı geldi."

- "Çiftçimizi ayağa kaldıracağız"

Muharrem Erkek, 24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye'yi tarımda dünya lideri yapacaklarını ifade etti.

Suyun güneşin ve toprağın olduğunu ama ekilemediğini dile getiren Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçimiz çok zor durumda. Mazot 3 lira olacak. ÖTV ve KDV alınmayacak. Emeklilikte yaşa takılma diye bir şey olmayacak. Çiftçiye, işçiye, emekliye, KOBİ'ye gelince para yok ama yandaşa para var. Paramız faiz lobilerine ve tefecilere gitti. Türkiye'nin para sorunu yok, ahlak sorunu var. Türkiye'nin namuslu, ahlaklı siyasetçilere ihtiyacı var. Bizim derdimiz, ülkede bebeklerin artık borçlu doğmaması. Bu ülkede yaşanan tüm adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız. Silahlı kuvvetlerimize, polisimize FETÖ'yle birlikte kumpas kurdular. Bu ülkenin namuslu, demokrasiye bağlı, Atatürkçü askerlerini hapse attılar. Gencecik öğretmenler atanamayınca intihar etti."

Mitinge, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz da katıldı.

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