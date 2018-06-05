"Türkiye için terörü tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güney sınırlarını terörden arındırdığını ve o bölgeyi PKK'ya dar ettiğini belirterek, "Kandil'de ve Sincar'da bunların yuvalandıklarını biliyoruz. İnlerine girecek ve bunlar nerede varlık gösteriyorsa orada etkisiz hale getireceğiz, yok edeceğiz. Türkiye için bunları tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız." dedi.
Çavuşoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Geç de olsa böyle bir soruşturmanın başlatılması elbette önemlidir. Bu hainin, teröristin elinde 250 şehidimizin kanı var." diye konuştu.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve tutuklanması konusunda ABD makamlarına başvuruda bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Maalesef şu ana kadar bir gelişme olmamıştı. FBI'ın böyle bir soruşturma açması, çok çok önemli. Hain darbe girişimi, adeta Türkiye'yi işgal girişiminin tamamen bu meczubun, teröristin organizasyonunda gerçekleştiği, artık tanık beyanlarıyla ve dosyaya giren ifadelerle sabit olmuştur. Önemsiyoruz. Sadece Amerika'da hayatını sürdüren bu terörist başı için değil, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında Türkiye'den kaçıp giden, bu örgüte bağlılığını bildiğimiz her kim varsa, dünyanın her neresindeyse bundan sonra rahat olmayacaklardır. Operasyonları Kosova ve Gabon'da yaptık. Bundan sonra nerede olursa olsun bunları bulacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tabiriyle inlerine girecek, Türk adaletine teslim edeceğiz."
- "Varlık gösterdikleri ülke tehdit ve risk altında"
Çavuşoğlu, Yunan yargısının darbeci askerleri serbest bırakmasına ilişkin bir soru üzerine, "Yunanistan'ı anlamak mümkün değil." ifadesini kullandı.
Söz konusu darbecilerin suç üstü yakalandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Yunanistan makamlarının bu noktada Türkiye'nin talepleri gereğince hareket etmesi ve adım atması gerekirken ne yazık ki böyle davranılmadı. Bu, hem komşuluğa hem de NATO müttefiki olmaya sığmayan bir davranış. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Yunanistan seyahatinde bunu çok net bir şekilde ifade etti. Ancak ne yazık ki bir sonuç elde etmek mümkün olmadı. Geçtiğimiz günlerde Yunan mahkemeleri, bunların iltica talebini kabul etti ve son olarak da serbest bıraktı. Kim olursa olsun teröre karşı 'Senin teröristin, benim teröristim' yaklaşımından uzaklaşılarak, aynı tepkiyi vermesi, aynı adımları atması gerekiyor."
FETÖ'nün bir istihbarat örgütü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunlar eğitimi, güya hoşgörüyü kullanmak suretiyle mankurtlaştırdıkları öğrencileri bulundukları ülkenin sistemine bir şekilde zerk ediyor ve orada uyumaya bırakıyorlar. Basılan bir düğmeden sonra bulundukları ülkelerin mekanizmalarında yeniden ortaya çıkan, bu zehri o ülkeyi felç etmeye matuf bir örgüt. Türkiye'de bunun eylemini gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, hiçbir ülkenin FETÖ'den yana güvence altında olmadığını vurgulayarak, "Bunlar okullarıyla, sivil toplum örgütleriyle hangi ülkede varlık gösteriyorlarsa o ülke tehdit ve risk altındadır." dedi.
- "PKK'nın yurt içinde başını kaldıracak durumu kalmadı"
Bir gazetecinin Türk askerinin Kandil'e bir operasyon yapacağının konuşulduğunu ifade etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Terör örgütleri ve teröristlerle mücadelemiz, çok kararlı ve çok güçlü bir şekilde devam ediyor. PKK'nın yurt içinde başını kaldıracak durumu kalmadı. Başını kaldıran devletin gücüyle karşılaşıyor." diye konuştu.
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunların sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da sınırımızın yanı başında konuşlandıkları, saklandıkları yerlerde de etkisiz hale getirilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor. Türkiye, yeni dönemde başlattığı terörle mücadele konseptinde, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu olmak üzere çok güçlü müdahalelerde bulundu. Güney sınırlarını bu tehdit ve riskten arındırdı ve oraları PKK'ya dar etti. Kandil'de ve Sincar'da bunların yuvalandıklarını biliyoruz. İnlerine girecek ve bunlar nerede varlık gösteriyorsa orada etkisiz hale getireceğiz, yok edeceğiz. Türkiye için bunları tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız. Kandil'se Kandil, Sincar'sa Sincar. Kandil ile ilgili bir hazırlık süreci olduğunu biliyorsunuz. Bu sadece Kandil özelinde değil, nerede Türkiye'ye tehdit ve risk oluşturan bir terör örgütü ve terörist var, orada onun başını yiyeceğiz."
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