"Türkiye için terörü tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güney sınırlarını terörden arındırdığını ve o bölgeyi PKK'ya dar ettiğini belirterek, "Kandil'de ve Sincar'da bunların yuvalandıklarını biliyoruz. İnlerine girecek ve bunlar nerede varlık gösteriyorsa orada etkisiz hale getireceğiz, yok edeceğiz. Türkiye için bunları tehdit ve risk olmaktan çıkaracağız." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Geç de olsa böyle bir soruşturmanın başlatılması elbette önemlidir. Bu hainin, teröristin elinde 250 şehidimizin kanı var." diye konuştu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve tutuklanması konusunda ABD makamlarına başvuruda bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef şu ana kadar bir gelişme olmamıştı. FBI'ın böyle bir soruşturma açması, çok çok önemli. Hain darbe girişimi, adeta Türkiye'yi işgal girişiminin tamamen bu meczubun, teröristin organizasyonunda gerçekleştiği, artık tanık beyanlarıyla ve dosyaya giren ifadelerle sabit olmuştur. Önemsiyoruz. Sadece Amerika'da hayatını sürdüren bu terörist başı için değil, 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında Türkiye'den kaçıp giden, bu örgüte bağlılığını bildiğimiz her kim varsa, dünyanın her neresindeyse bundan sonra rahat olmayacaklardır. Operasyonları Kosova ve Gabon'da yaptık. Bundan sonra nerede olursa olsun bunları bulacak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tabiriyle inlerine girecek, Türk adaletine teslim edeceğiz."