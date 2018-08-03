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"Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 20:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 100 Günlük İcraat Programına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 Günlük İcraat Programının millete verdikleri sözün bir teminatı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Oktay, "Tüm Bakanlıklarımız ile birlikte titiz ve yoğun mesai sonucu hazırlanan projeler 2023 hedeflerimizi hızla hayata geçirecektir. Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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100 günlük icraat programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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