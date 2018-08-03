"Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 100 Günlük İcraat Programına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 Günlük İcraat Programının millete verdikleri sözün bir teminatı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan Oktay, "Tüm Bakanlıklarımız ile birlikte titiz ve yoğun mesai sonucu hazırlanan projeler 2023 hedeflerimizi hızla hayata geçirecektir. Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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