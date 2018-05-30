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Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Türkiye ve ABD arasındaki Münbiç planının detaylarını Anadolu Ajansı duyurdu. Plana göre, teröristler bir ay içinde bölgeden çıkartılacak.

Türkiye ve ABD'nin 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Münbiç planına göre, Fırat Nehri'nin batı kıyısında yuvalanan teröristlerin bir ay içinde bölgeden çıkartılması öngörülüyor.
AA muhabirinin görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.

Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.

Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG/PKK unsurları Münbiç'i terkedecek.

Bu arada AA'nın Türk istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Münbiç'te örgütün elebaşları ilçeden ayrılmaya başladı. İlçeden çıkan elebaşlar Fırat'tın doğusunda Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesi ve buranın güneydoğusunda kalan Ayn İsa beldesine gitti.

Ancak örgüt henüz topyekün çekilme hazırlığına başlamadı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Münbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama, 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor.

Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek.

Mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Münbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor.

İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak.

Mutabakat metni son şeklini, gelecek hafta Washington DC'de bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacak.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD münbiç

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bütün ülkelerle arayı düzeltmeye çalış önce artistlik yap seçim zamanı ayaklarına sarıl
ayidan post ABD 'den dost olmaz
ülkenin iç meseleleri ile ilgilenin arkadaşım en basit dolar 4.60 bügünkü kur itibariyle oraya girince ülke daha büyük bi kaosa girecek bunları görmemek için kör olmalazım..
Siyasilerin anlık durumu Eyy Amerika! Şaka yaptım şaka :)
YPG NİN MÜNBİÇ TEN ÇEKİLECEĞİNİ NASIL? ANLAYACAKSINIZ, NASIL? BİLECEKSİNİZ. ABD NE? KADAR GÜVENECEKSİNİZ.HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ. ABD HER ZAMAN DÜMEN PEŞİNDE OLUR.OYALAMA, ALDATMA, YALANLAMA, PALAVRA KONUSUNDA KAŞARLIDIR.
abd ye kaç tane daha uçak alma taahütü verdiler bu işin karşılığın da acaba.
Gelde Erdoğan deme..!!!hele başkalarının karşısında ezik süklüm püklüm duran yöneticilerimizi görüp kahrolup izlerken.dünyaya kafa tutan ve kök söktüren birisine tamam demek mümkünmü?Erdoğan ı eleştirebilir hatta düşmanda olabilirsiniz ancak ülkenin bekası için macera aramamak için vicdanınızın sesini dinleyin inanın sizde Erdoğan diyeceksiniz.
yalan dolan hep secimden sonra değişen bir şey olmayacak
ne oldu ahkam atar yapıyordunuz
Tırı vırı başka bir şey yok...
bu zamana kadar oy vermedim sevmiyorum da ama helal olsun. söke söke yaptırırlar umarım
bu bir başarı mıdır şimdi?
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