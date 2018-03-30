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Türkiye ile ABD arasında "Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu Toplantısı" gerçekleştirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da askeri, diplomatik ve ekonomik yetkililerin katılımıyla Türkiye ile ABD arasındaki Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5’incisinin gerçekleştirildiğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD arasında ilki 2014 yılında Vaşington’da düzenlenen Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5’incisinin 30 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği bildirilerek, “Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eşbaşkanlığındaki toplantının hükümetler arası düzenlenen ilk bölümüne Türk tarafından Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, ABD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır” denildi.Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümüne Türkiye’de savunma sanayii alanında faaliyette bulunan ABD firmaları ile çeşitli Türk firmalarının yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ankara’da askeri, diplomatik ve ekonomik yetkililerin katılımıyla Türkiye ile ABD arasındaki Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5’incisinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD arasında ilki 2014 yılında Vaşington’da düzenlenen Savunma Sanayii Ticaret Diyaloğu toplantılarının 5’incisinin 30 Mart 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği bildirilerek, “Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eşbaşkanlığındaki toplantının hükümetler arası düzenlenen ilk bölümüne Türk tarafından Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, ABD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri katılmışlardır” denildi.
Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümüne Türkiye’de savunma sanayii alanında faaliyette bulunan ABD firmaları ile çeşitli Türk firmalarının yer aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplantıda, heyetler Türkiye ve ABD’nin her iki ülkenin de yararına yönelik ortak güvenlik ve savunma ticareti hedeflerine bağlılıklarını teyit etmişler; Türkiye ve ABD’de savunma sanayii alanında kaydedilen güncel gelişmeler, iki ülke arasında bu alanda işbirliği olanakları, öne çıkan ortak projeler gibi hususlar ele alınmıştır.”

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