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"Türkiye ile çok uğraşan var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Türkiye ile çok uğraşan var. Bu milleti özellikle yok etmek, vatanımızı ele geçirmek isteyen çok hain ülke var. Birtakım terör örgütlerini silahlandırıyorlar" - "PKK'yı kuran onlar. DEAŞ'ı kuran o hainler. İsimlerini değiştirip duruyorlar. Bizi saf sanıyorlar. Biz de saf olacak göz var mı? Sen istediğin kadar isim değiştir" - "Onlar Türkiye'nin önünü kesmek, yıkmak için oyun üstüne oyun kuruyorlar ama Cumhurbaşkanımız onların oyunlarını fark etti" - "Dünyada ormanlar azalırken bizde artıyor. Milli parklar azalırken bizde artıyor. Koruyoruz"

BALIKESİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye ile çok uğraşan var. Bu milleti özellikle yok etmek, vatanımızı ele geçirmek isteyen çok hain ülke var. Birtakım terör örgütlerini silahlandırıyorlar." dedi.

Eroğlu, Milli İrade Meydanı'nda DSİ Tesisi Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Mahallelilerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Devlet Su İşler Genel Müdürlüğüne geldiğinde Balıkesir'de hiçbir yatırımın olmadığını gördüğünü söyledi.

Geçmişte bazı yatırımların temelinin atıldığını anlatan Eroğlu, şunları dile getirdi:

"Bazı yatırımların temeli atılmış ama ödenek olmadığı için vatandaş, 'yatırım programından kalktığına kızmasın' diye 'iz ödenek' diye bir tabir bulmuşlar. İz ödenek ne biliyor musunuz? Yatırım yapılmasın, izi devam etsin. Yani o zamanın parasıyla bir milyon lira yatırım devam ediyor güya. O zamanki bir milyonla İstanbul'da tuvaletlere giriliyor. Yani şimdiki bir lira. Dolayısıyla burada yatırım falan yoktu. Cumhurbaşkanımız, başbakanlığı döneminde bana talimat verdi. 'Gideceksin, önce Balıkesir'in su meselesini çözeceksin.' dedi. Çok büyük yatırımlar yaptık."

- "Türkiye'de en çok baraj ve göl yapılan il Balıkesir"

Eroğlu, hükümetin daha önce Balıkesir'de yatırım yokken geçen yıl sonuna kadar kente 25 milyar lira yatırım yaptığını kaydetti.

"Her şey yapıldı. Barajlar, göletler, sulama tesisleri, bölünmüş yollar." diyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bakanlıklar içinde Balıkesir'e en büyük yatırımı yapan bakanlık Orman ve Su İşleri Bakanlığı. 3 milyar 920 milyon lira geçen yıl sonuna kadar yatırım yapmışız ama bu yatırımlarla birlikte 4,5 milyar lirayla bayrağı dalgalandırmaya, zirveye taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'de en çok baraj ve göl yapılan il Balıkesir. Daha bitmedi. 14 baraj, 5 gölet de yapılıyor. Dolayısıyla 32 baraj, 25 gölet bu yıl sonuna kadar bitmiş olacak. 'Dünyada en çok baraj ve göleti olan il Balıkesir' diye bir rekora imza atacağız.

Cenab-ı Allah bana İSKİ'de iflas etmiş 600 tesis açmayı ve bütün borçları ödemeyi nasip etti hatta suyu da ucuzlattık. Niye? Çünkü hortumları kesiverdik. Öbür taraftan suyla alakalı. Cenab-ı Allah lütfetti, 7 bin 500 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. 8 bin 100 tane tesisle dünyada rekor, bakanlar arasında bende."

- "KKTC, Toroslar'ın memba suyunu içiyor"

Islahı ve suyu olmayan bütün illere su götürdüklerine dikkati çeken Eroğlu, "Yetmiyor, Türkiye bitti. Kıbrıs'tan su istediler, biz de denizin içinden asarak su götürdük." dedi.

"Ben sandım ki 'Denizin tabanına döşeyerek.' gideriz." ifadelerini kullanan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bin 453 metre derinlik var en çukur yerinde. Ne yapacağız? 'Bunu döşeyemeyiz.' dedik. Sonra 1453 ruhu aklımıza geldi. 'Dedemiz Fatih madem ki karadan gemileri yürüttü, biz de dünyada ilk defa denizin içinden 250 metre derinden asarak götürelim.' dedik. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Toroslar'ın memba suyunu içiyor. 193 yerleşim yerinde su yoktu. Balıkesir'den Şırnak'a, Mardin'den Edirne'ye, Sivas'tan Kars'a, Afyonkarahisar'dan İzmir'e, Sinop'tan Mersin'e kadar her yere su götürdük.

Gerçekten bu, bir rekor. Susuz ilimiz yok artık."

Balıkesir'deki 600 bin dekar sulama alanının bir milyon dekara ulaştırılması talimatını veren Eroğlu, "Ormancılıkta dünyada en çok ağaç diken lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünyada ormanlar azalırken bizde artıyor. Milli parklar azalırken bizde artıyor. Koruyoruz. 2023 yılına kadar hedefimiz dünyadaki her insan için Türkiye'de fidan dikelim dedik. 7 milyar fidanı Türkiye'de toprakla buluşturmayı Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah." şeklinde konuştu.

- "Önünüzde bir sandık var"

Eroğlu, bu projelerin hayata geçmesi ve devamının halka bağlı olduğunu dile getirerek, Balıkesirlilere şöyle seslendi:

"Önünüzde bir sandık var, 24 Haziran. İstikrarın devamı için, Türkiye'nin çok daha büyümesi güçlenmesi, huzurun, ekonominin, büyümenin devamı için Balıkesir hazır mısın? Bu, bir siyasi mesele, parti meselesi değil. Devletimizin, milletimizin bekası, istiklalimiz ve istikbalimiz için çünkü Türkiye ile çok uğraşan var. Bu milleti özellikle yok etmek, vatanımızı ele geçirmek isteyen çok hain ülke var. Birtakım terör örgütlerini silahlandırıyorlar. PKK'yı kuran onlar. DEAŞ'ı kuran o hainler. İsimlerini değiştirip duruyorlar. Bizi saf sanıyorlar. Biz de saf olacak göz var mı? Sen istediğin kadar isim değiştir. Vallahi de PKK işte.

Onlar Türkiye'nin önünü kesmek, yıkmak için oyun üstüne oyun kuruyorlar ama Cumhurbaşkanımız, onların oyunlarını fark etti. Biliyorsunuz, 15 Temmuz'da alçak, suratında meymeneti olmayan bir haini yetiştirmişler, içimize sokmuşlar. Türkiye'yi tamamen işgal etme şeklinde bir harekete, kalkışmaya kalktılar ama Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, aziz milletimizin kahramanlığı sayesinde bu darbe girişimi püskürtüldü. Bunda muvaffak olamayınca ne yapmak istediler? 'Biz güneyde, sınırlarda bir terör devleti kuralım, Türkiye'nin önünü keselim.' ama Sayın Cumhurbaşkanımız onu da yemedi. Hemen Fırat Kalkanı, arkasından Afrin."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Balıkesir

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