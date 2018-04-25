Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti eğitimde iş birliği yapacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ’’Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti güçlü ekonomileri ve demokratik yönetimleriyle bölgelerinde kilit öneme sahip iki ülkedir’’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Angie Motshegwa ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette iki ülke arasında ’’Eğitim Alanında Kurumlar Arası İş Birliği Mutabakat Zaptı’’ da imzalandı. Bakan Yılmaz, 2018’in Nelson Mandela Yılı ilan edildiğini ve konuk Bakan Angie Motshegwa ve beraberindeki heyeti Mandela yılında Temmuz’da İstanbul’a davet ettiklerini söyledi. Yılmaz, ’’Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti güçlü ekonomileri ve demokratik yönetimleriyle bölgelerinde kilit öneme sahip iki ülkedir. Her alanda çok güçlü bir ilişki var. Bu ilişkiyi daha da geliştirmek istiyoruz. Çok yakın bir süre içerisinde başkanlık seviyesinde ziyaretler gerçekleştirilecek’’ ifadelerini kullandı.

’’İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2.2 milyar doların üzerine çıktı’’

Bakan Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2.2 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayarak, ’’Güney Afrika Cumhuriyeti’ne Türk vatandaşları tarafından yapılan yatırımın miktarı 600 milyon doların üzerindedir. Türk Hava Yolları da Güney Afrika Cumhuriyeti’ne düzenli olarak seferler düzenlemektedir. Bu seferler iki ülke halkı arasındaki sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine de katkıda bulunmaktadır. TİKA, Güney Afrika’da faaliyetlerine başladı. Geçen Ekim ayında Güney Afrika’yı ziyaretim sırasında Yunus Emre Enstitüsü’nün açılışını gerçekleştirmiştik. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi de iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ülke olarak 20’nin üzerindeki Güney Afrikalı öğrenciye burs sağladık ancak önümüzdeki dönemde bu bursun sayısını da arttırmak istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika’da çalışmalarına başladı. Ülkelerin arasındaki eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek istiyoruz. Bunun için de bugün sayın bakanla birlikte bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Eğitim alanındaki her türlü iş birliğini bu mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştireceğiz’’ şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Motshegwa ise, Türkiye’nin Güney Afrika için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından mutabakat zaptı imzalandı.

