Türkiye ile İspanya arasında iki anlaşma imzalandı

MADRİD (AA) - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı arasında, alt yapı ve ulaştırma ile ormancılık alanında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi kapsamında, iki ülke arasındaki anlaşmalara, Başbakan Binali Yıldırım ile İspanya Başbakanı Mariano Rajoy huzurunda imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki alt yapı ve ulaştırma alanında mutabakat zaptına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile İspanya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Inigo de la Serna Hernaiz imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İspanya Krallığı Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanlığı arasındaki ormancılık alanında niyet beyanını, Türkiye tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İspanya tarafından Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanı Isabel Garcia Tejerine imzaladı.