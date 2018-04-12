"Türkiye ılımlı dış politika izlemeli"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Suriye'de artan gerginliği azaltmak için Türkiye'nin ılımlı, sakin bir dış politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki krizin başladığı günden bu yana en çok zarar gören ülkelerden birinin Türkiye olduğuna işaret eden Çiçek, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin soğukkanlı siyaset izlemesi, bölge ülkeleriyle dayanışma halinde olması, NATO'daki siyasi konumunu sürdürmesi ve geçmişi iyi analiz etmesini istedi.

Çiçek, "Suriye'de artan gerginliği azaltmak için Türkiye ılımlı, sakin bir dış politika izlemeli. Çünkü, Türkiye etrafındaki yangından en fazla etkilenen ülke olacaktır. Suriye'deki ateşi söndürmek Türkiye'nin birinci hedefi olmalıdır." diye konuştu.

Uyum yasaları kapsamında Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'ndaki düzenlemelerin TBMM'ye gelmesini beklediklerini dile getiren Çiçek, iktidar samimi ise parti içi demokrasiyi esas alan düzenlemeleri destekleyeceklerini söyledi.