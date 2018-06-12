"Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye ilk defa makas değiştiriyor, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor. Bu geçişin aslında pek çok sebebi vardır. Türkiye yıllardır parlamenter sistemden çok çekti. Darbe, kriz, kaos, milletvekili pazarlıkları ve koalisyonlardan hakikaten çok çekti. Şimdi 'istikrar olsun' diyoruz. 24 Haziran kritik bir seçim. Bu seçimin hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum."

Aydın ile beraberindeki partisinin milletvekili adayları ve il teşkilatı yöneticileri, Kahta ilçesindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Aydın, Türkiye bu süreçte seçimle uğraşırken dünyada iki kesimin bu seçimleri beklediğini dile getirdi. Bunlardan ilki olan mazlum coğrafyalardaki Müslümanların Türkiye'den umut beklediğini ve kurtuluş reçetesi olarak gördüğünü belirten Aydın, diğerinin ise Türkiye'nin güçlenmesinin karşısında duran, ülkenin eski Türkiye'ye dönmesini isteyen Batı olduğunu anlattı.

- "Bir tarafta yıkım ekibi diğer tarafta yapım ekibi"

"Eski Türkiye mi yoksa yeni Türkiye mi?" sorusunun yanıtının 24 Haziran'da verileceğine işaret eden Aydın, "Cumhur İttifakı dışındaki partilere baktığınızda ne diyorlar? 'Biz gelirsek eski Türkiye'yi getireceğiz. Biz ileriye dönük vaatlerde bulunmuyoruz.' 'Biz gelirsek' diyorlar, 'Kanal İstanbul'u durduracağız,' öbürü 'Sivas hızlı tren hattını durduracağız' diyor. Diğerleri 'AK Parti'nin yaptığı yatırımları durduracağız.' Adeta yıkım ekibi." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bir tarafta "yıkım ekibinin", diğer tarafta ise "Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirecek, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmayı hedefleyen, 2023, 2053 ve hatta 2071 vizyonu olan yeni ve güçlü Türkiye özlemiyle yola çıkan yapım ekibinin" olduğunu söyledi.