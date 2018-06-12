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"Türkiye ilk defa makas değiştiriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 04:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye ilk defa makas değiştiriyor, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye ilk defa makas değiştiriyor, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor." dedi.

Aydın ile beraberindeki partisinin milletvekili adayları ve il teşkilatı yöneticileri, Kahta ilçesindeki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen sahur programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne değindi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Türkiye ilk defa makas değiştiriyor, parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor. Bu geçişin aslında pek çok sebebi vardır. Türkiye yıllardır parlamenter sistemden çok çekti. Darbe, kriz, kaos, milletvekili pazarlıkları ve koalisyonlardan hakikaten çok çekti. Şimdi 'istikrar olsun' diyoruz. 24 Haziran kritik bir seçim. Bu seçimin hayırlara vesile getirmesini temenni ediyorum."

TBMM Başkanvekili Aydın, Türkiye bu süreçte seçimle uğraşırken dünyada iki kesimin bu seçimleri beklediğini dile getirdi. Bunlardan ilki olan mazlum coğrafyalardaki Müslümanların Türkiye'den umut beklediğini ve kurtuluş reçetesi olarak gördüğünü belirten Aydın, diğerinin ise Türkiye'nin güçlenmesinin karşısında duran, ülkenin eski Türkiye'ye dönmesini isteyen Batı olduğunu anlattı.

- "Bir tarafta yıkım ekibi diğer tarafta yapım ekibi"

"Eski Türkiye mi yoksa yeni Türkiye mi?" sorusunun yanıtının 24 Haziran'da verileceğine işaret eden Aydın, "Cumhur İttifakı dışındaki partilere baktığınızda ne diyorlar? 'Biz gelirsek eski Türkiye'yi getireceğiz. Biz ileriye dönük vaatlerde bulunmuyoruz.' 'Biz gelirsek' diyorlar, 'Kanal İstanbul'u durduracağız,' öbürü 'Sivas hızlı tren hattını durduracağız' diyor. Diğerleri 'AK Parti'nin yaptığı yatırımları durduracağız.' Adeta yıkım ekibi." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bir tarafta "yıkım ekibinin", diğer tarafta ise "Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirecek, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmayı hedefleyen, 2023, 2053 ve hatta 2071 vizyonu olan yeni ve güçlü Türkiye özlemiyle yola çıkan yapım ekibinin" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin amansız bir şekilde sürdüğünü dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Afrin'de, Cerablus'ta ve Türkiye'ye yönelik nerede tehdit varsa sınırlarımız dışında dahi bu kadar kararlı ve etkin mücadele ortaya koyan yeni Türkiye. İnşallah Kandil ve Sincar'a da gireceğiz. Türkiye'ye yönelik ne kadar tehdit varsa ne kadar hain ve terörist varsa bunların kökünü kazıyana kadar terörle mücadelede etkin bir sonuç alacağız, alıyoruz. FETÖ, DEAŞ ve PKK'nın da inlerine girdik. Bütün terör örgütlerine karşı bu kadar etkin ve kararlı mücadele veren başka millet ve ülke yoktur."

Ahmet Aydın, Türkiye'nin yılın ilk çeyreği büyüme rakamının yüzde 7,4 olarak açıklandığını hatırlattı.

Ülke ekonomisinin geçen sene de aynı oranda büyüğüdünü belirten Aydın, "Türkiye, içeriden ve dışarıdan tehdit gören bu kadar düşmana rağmen ekonomide de dünyanın bir numaralı büyüyen ülkesi. Nasıl oluyor da dolar bir gecede fırlayabiliyor? Bu akılla izah edilmez, bu siyasi bir operasyondur. Bu Türkiye'ye yönelik ekonomik bir operasyondur." diye konuştu.

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