HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Türkiye istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Türkiye bundan sonra artık istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır. Koalisyonlu dönemleri tamamen kapatmıştır. Bürokratik oligarkların hüküm sürdüğü Ankara dehlizlerindeki dönemleri kapatmıştır. Uluslar arası ve yurt içindeki vesayet güruhunun hükümetleri pranga altına almakla ilgili çabalarının dönemini kapatmıştır" - "Türkiye bundan sonra 25 Haziran sabahı istikrarlı bir şekilde tamamen gelecek hedeflerine odaklanarak bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta AK Parti milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturduğu güçlü Meclis, güçlü hükümet güçlü Türkiye ile şahlanmaya devam edecektir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bundan sonra artık istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır. Koalisyonlu dönemleri tamamen kapatmıştır. Bürokratik oligarkların hüküm sürdüğü Ankara dehlizlerindeki dönemleri kapatmıştır. Uluslar arası ve yurt içindeki vesayet güruhunun hükümetleri pranga altına almakla ilgili çabalarının dönemini kapatmıştır." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekili adaylarıyla seçim turlarını başlatacakları Osmangazi ve Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da milletin önüne iki sandık geleceğini anımsattı.

Milletin bir sandıkta cumhurbaşkanı, diğer sandıkta milletvekili için oy kullanacağını dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti olarak uzun süreden beri ve sandık kapandıktan itibaren yeni seçime hazırlanmak şuuruyla hiç durmadan gün geçirmeden hareket eden partimiz yine sahalarda daha yoğun bir şekilde varlık göstermeye devam edecektir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin hiçbir zaman milletten bağını koparmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Millete olan bağı seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. Düğünde, bayramda, kongrede, hayırda, her nerede bir etkinlik varsa milletvekilleriyle, il teşkilatıyla her zaman için milletimizin yanında olmaya gayret sarf ediyoruz. Onların talep ve hassasiyetleri noktasında biz de büyük bir özen gösteriyoruz. Ancak malumunuz olduğu üzere bu bir seçim takvimidir. Seçim takvimiyle beraber başlayan süreci siz de bizlerle beraber yakinen takip ettiniz. Bir süre önce genel merkezimiz nezdinde büyük çaplı aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımız gelecek 5 yıla ilişkin olarak bir seçim beyannamesini anlattılar ve 146 projeyi başlık olarak sundular. Ondan bir süre önce de bir manifesto yayınlanmıştı."

- "Bolluk, bereket, birlik için AK Parti vaktidir"

AK Parti olarak, Türkiye'nin geleceğinin ve güçlenmesinin gereklerini yerine getirmek adına hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Gerçekten de sürekli milletle yan yana olan, milletle birlikte olan, onun talep ve beklentilerini hassasiyetle nazara alan bir parti olarak, bir tarafta Türkiye içinde milletimizin standartlarını geliştirmek diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgesinde ve küresel anlamda daha güçlü bir Türkiye'yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 24 Haziran itibariyle Türkiye'nin yeni sistemle yönetileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz bu noktada milletimizin 16 Nisan'daki referandumda öngördüğü bu değişikliğin Türkiye için çok faydalı sonuçlar doğuracağına, hayırlar getireceğine kesinlikle inanıyoruz. Türkiye bundan sonra artık istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır. Koalisyonlu dönemleri tamamen kapatmıştır. Bürokratik oligarkların hüküm sürdüğü Ankara dehlizlerindeki dönemleri kapatmıştır. Uluslararası ve yurt içindeki vesayet güruhunun hükümetleri pranga altına almakla ilgili çabalarının dönemini kapatmıştır. Türkiye bundan sonra 25 Haziran sabahı istikrarlı bir şekilde tamamen gelecek hedeflerine odaklanarak bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta AK Parti milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturduğu güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye ile şahlanmaya devam edecektir. Şimdi Türkiye vaktidir. Bolluk, bereket, birlik için AK Parti vaktidir."

Açıklamanın ardından Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindeki milletvekili adayları, Osmangazi ve Orhangazi türbelerinde dua etti.

Çavuşoğlu daha sonra Tophane Meydanı'nın yakınındaki bir taksi durağında taksicilerle bir araya geldi.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
AK Parti adayı Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da sahur programına katıldı (2)- YenidenAK Parti adayı Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da sahur programına katıldı (2)- Yeniden
Mehmet Ağar, AK Parti milletvekili adayı oğluyla Elazığ'da sahura katıldıMehmet Ağar, AK Parti milletvekili adayı oğluyla Elazığ'da sahura katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bursa milletvekili adayları Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa Orhangazi Osmangazi Tophane Meydanı Türbe

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.