"Türkiye istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye bundan sonra artık istikrarsız siyasi dönemleri tamamen kapatmıştır. Koalisyonlu dönemleri tamamen kapatmıştır. Bürokratik oligarkların hüküm sürdüğü Ankara dehlizlerindeki dönemleri kapatmıştır. Uluslar arası ve yurt içindeki vesayet güruhunun hükümetleri pranga altına almakla ilgili çabalarının dönemini kapatmıştır." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekili adaylarıyla seçim turlarını başlatacakları Osmangazi ve Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da milletin önüne iki sandık geleceğini anımsattı. Milletin bir sandıkta cumhurbaşkanı, diğer sandıkta milletvekili için oy kullanacağını dile getiren Çavuşoğlu, "AK Parti olarak uzun süreden beri ve sandık kapandıktan itibaren yeni seçime hazırlanmak şuuruyla hiç durmadan gün geçirmeden hareket eden partimiz yine sahalarda daha yoğun bir şekilde varlık göstermeye devam edecektir." diye konuştu. Çavuşoğlu, AK Parti'nin hiçbir zaman milletten bağını koparmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Millete olan bağı seçimden seçime akla gelen bir parti değildir. Düğünde, bayramda, kongrede, hayırda, her nerede bir etkinlik varsa milletvekilleriyle, il teşkilatıyla her zaman için milletimizin yanında olmaya gayret sarf ediyoruz. Onların talep ve hassasiyetleri noktasında biz de büyük bir özen gösteriyoruz. Ancak malumunuz olduğu üzere bu bir seçim takvimidir. Seçim takvimiyle beraber başlayan süreci siz de bizlerle beraber yakinen takip ettiniz. Bir süre önce genel merkezimiz nezdinde büyük çaplı aday tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımız gelecek 5 yıla ilişkin olarak bir seçim beyannamesini anlattılar ve 146 projeyi başlık olarak sundular. Ondan bir süre önce de bir manifesto yayınlanmıştı." - "Bolluk, bereket, birlik için AK Parti vaktidir" AK Parti olarak, Türkiye'nin geleceğinin ve güçlenmesinin gereklerini yerine getirmek adına hazır olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Gerçekten de sürekli milletle yan yana olan, milletle birlikte olan, onun talep ve beklentilerini hassasiyetle nazara alan bir parti olarak, bir tarafta Türkiye içinde milletimizin standartlarını geliştirmek diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgesinde ve küresel anlamda daha güçlü bir Türkiye'yi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.