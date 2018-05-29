Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye asla geriye dönmeyecek. Bu millet Türkiye'yi asla geriye götürmeyecek, daima hedef ilerisi olacak ve Türkiye kanatlanmaya, uçmaya devam edecek." dedi. Çavuşoğlu, Büyükorhan ilçesindeki Şehit Zeki Uğur Kapalı Pazar Alanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesince düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Türkiye için yeni bir kapı aralanacağını söyledi. Türkiye'nin son 16 yılda neredeyse 4 kat büyüdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Her alanda gelişmeler yaşandı ama Türkiye ne yaptıysa 11 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelir sınırını bir türlü aşamadı. Türkiye yüksek orta gelir seviyesine ulaştı ama ondan ötesine kendisini taşıyamadı. Niye? İşte bu parlamenter sistemin beraberinde getirdiği siyasi istikrarsızlık ve güven bunalımı, Türkiye'nin girmiş olduğu türbülanslar nedeniyle bu oldu." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'de 1950 yılından itibaren çok partili siyasi yaşama geçildiğini, birden fazla siyasi partinin milletin terazisine çıktığını dile getirerek, "Maalesef Türkiye'de milletin seçtikleri, ne yazık ki milletin talep ve istekleri doğrultusunda bazen isteseler de gerçekleştiremediler. Bazıları da şapkalarını koltuğunun altına alarak orayı terk ederek gitti." diye konuştu.

Türkiye'nin 24 Haziran'dan itibaren tamamen vesayetten arındırılacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Güçlü Türkiye hedeflerine kilitlenmiş cumhurbaşkanlığı sistemiyle yol almaya başlayacağız. Bugün geldiğimiz noktada bu hükümet etme sistemine en hazırlıklı parti AK Parti'dir. En hazırlıklı olan lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Televizyonlarda birilerinin çıkıp sizlere birtakım vaatlerde bulunduğunu görüyorsunuz. Bugün Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bir tarafa koyacak olursak bizden oy istemek için huzurumuza gelen diğer siyasi partilerin ve liderlerin cumhurbaşkanı adaylarının yegane bir vaadi var; Türkiye'yi yeniden eskiye döndürmek." Çavuşoğlu, Türkiye'nin parlamenter sistem nedeniyle patinaj yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bunların hepsini bir tarafa koyacak yeni hükümet etme modelini hayata geçirecek sistem ortada dururken geriye dönmek gibi bir vaatle karşımıza çıkıyorlar. Türkiye asla geriye dönmeyecek. Bu millet Türkiye'yi asla geriye götürmeyecek, daima hedef ilerisi olacak ve Türkiye kanatlanmaya, uçmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin Türkiye'ye ilişkin bir vizyon koymak yerine tek dertleri var. Kimlerle ne şekilde ortaklıklar yaptıklarını belli olduğunu biliyoruz zaten. Cumhurbaşkanımızı 'Nasıl bu devlet idaresinden uzaklaştırabiliriz de ondan kurtulabiliriz.' dertleri var. Türkiye'yi yönetmek, milletin refahını yükseltmek, standartlarını geliştirmek gibi bir dert mevzu bahis değil."