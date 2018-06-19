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"Türkiye kararlı bir mücadele ortaya koydu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Aydın ve beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ile Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük ve Kesmetepe beldelerini ziyaret etti.

Aydın ve beraberindekiler daha sonra Çakırhüyük beldesinde yapımı devam eden 8 derslikli okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçede bir düğün salonunda muhtarlarla bir araya gelen Aydın, ziyaretinin ardından su gözü piknik alanında vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Aydın, Türkiye'nin sınır ötesindeki tehditleri bertaraf etmek için tüm gayretlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Daha önce güney sınırlarımızda Cerablus, El Bab ve Afrin'de yine aynı operasyonun yapıldığını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü orada terör devletleri oluşturulmaya çalıştırılıyordu. Oradan Türkiye'ye yönelik saldırılar tehlike ve tehditler vardı. Bu tehlikeleri bertaraf etmek üzere güvenlik güçlerimiz orada ciddi operasyonlar yaptı. Yüzünün akıyla başarılı bir şekilde çıktı. Şimdi biz her seferinde tüm dünyaya terör konusunda samimi bir duruş sergilemeleri gerektiğini ifade ettik. Bölgede terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar, terör örgütlerine tırlar dolusu silah desteğinde bulunanların bilmesi gereken bir konu var ki bu terör bir gün gider kendilerini bulur. Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte de ortaya koyacak."

Türkiye'nin geçmişte maalesef kendi sınırlarına dahi terörle mücadele konusunda zaaflar yaşadığını belirten Aydın, şimdi ise hem sınır içi hem de sınırların dışında kendisine yönelen bütün tehlikeleri ortadan kaldırabilecek güçte ve kapasitede olduğunu kaydetti.

- "Türkiye güçlü bir ülke, kimse kusura bakmasın"

Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Bir gün Kandil'e de gireriz' dedik, 'ansızın Menbiç'e de girebiliriz' dedik, şimdi sıra oralara geldi. Kandil'e de gireceğiz, giriyoruz, Menbiç'e de. Türkiye'ye yönelen tehdidi ortadan kaldırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye güçlü bir ülke, kimse kusura bakmasın. Dışarıdan olup biten hadiselere ülke ve milletimize yönelebilecek olan tehlikelere karşı duyarsız kalamazdık. 'Ansızın gireriz' dedik, giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte herkes şunu bilmeli ki Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye, artık dışarıdan yönetilebilen bir ülke de değil. Daha güçlü, milletinin bekası, geleceği, vatan, toprak ve bayrağı için ne gerekiyorsa yapabilecek kapasitede olan Türkiye, bunu da en etkili bir şekilde gösterdi. Bundan sonraki süreçte de göstermeye devam edecek."

"Türkiye kararlı bir mücadele ortaya koydu"

- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu"

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Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük ve Kesmeye beldeleri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ziyaret

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