"Türkiye kararlı bir mücadele ortaya koydu"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Aydın ve beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ile Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük ve Kesmetepe beldelerini ziyaret etti.

Aydın ve beraberindekiler daha sonra Çakırhüyük beldesinde yapımı devam eden 8 derslikli okulun inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçede bir düğün salonunda muhtarlarla bir araya gelen Aydın, ziyaretinin ardından su gözü piknik alanında vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Aydın, Türkiye'nin sınır ötesindeki tehditleri bertaraf etmek için tüm gayretlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Daha önce güney sınırlarımızda Cerablus, El Bab ve Afrin'de yine aynı operasyonun yapıldığını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü orada terör devletleri oluşturulmaya çalıştırılıyordu. Oradan Türkiye'ye yönelik saldırılar tehlike ve tehditler vardı. Bu tehlikeleri bertaraf etmek üzere güvenlik güçlerimiz orada ciddi operasyonlar yaptı. Yüzünün akıyla başarılı bir şekilde çıktı. Şimdi biz her seferinde tüm dünyaya terör konusunda samimi bir duruş sergilemeleri gerektiğini ifade ettik. Bölgede terör örgütlerini taşeron olarak kullananlar, terör örgütlerine tırlar dolusu silah desteğinde bulunanların bilmesi gereken bir konu var ki bu terör bir gün gider kendilerini bulur. Türkiye, adı sanı ne olursa olsun, nereden gelip kime karşı işlenirse işlensin bütün terör örgütlerine karşı aynı duyarlı davranışı ve hassasiyeti gösterip kararlı bir mücadele ortaya koydu. Bundan sonraki süreçte de ortaya koyacak."