AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için yenme-yenilme anlamına gelmez." dedi. Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitabına, "Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücud, tek bir milletiz. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var kardeşiz. Tek vücut tek bir milletiz." diyerek başladı. Ay yıldızlı bayrak gölgesinde can bulan 81 şehir ve 81 milyon millete teşekkür eden Yıldırım, aziz milletin mukaddes şehitlerini rahmet ve şükranla andı, sınırlar ötesinde görev yapan kahraman Mehmetçik'a başarılar diledi. - "Bugün bayram günüdür" Türkiye'nin her rengini, sesini, köşesini selamladığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım, yeni günde yeni şeyler söylemek lazım diyoruz. Milletin adamı Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır."

Yıldırım, farklılıklarla yeniden kaynaşmak, bir ve beraber olmak için hazır olduklarını, bu aşkla, şevkle geleceğe kutlu yürüyüşe devam edeceklerini söyledi. - "Zafer aziz milletimizindir" Zamanın kucaklaşma zamanı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'ye yakışan demokratik olgunlukta bir seçimi başarıyla tamamladık. Bu zafer sizindir, aziz milletimizindir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için yenme-yenilme anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle, daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın Türkiye'nin geleceğine olan inancını, güvenini en güzel şekilde göstermiştir. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Binali Yıldırım, vaktin Türkiye'yi şaha kaldırma, kalkınma, istikrar ve güvenle 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonunu yakalama vakti olduğunu aktardı. "Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir." diyen Yıldırım, milletin AK Parti'yi zafere, Cumhur İttifakı'nı ise birinciliğe taşıdığını dile getirdi. - "İkinci bayram" Bu başarıya rağmen seçimin bütün neticelerini her zamanki gibi değerlendireceklerini ve buna göre adım atacaklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'nin güven ve istikrarı yolunda net kararı milletimiz vermiştir. 24 Haziran ramazan ayı içinde ramazan bayramından sonraki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun. Dünyada bizi izleyen herkes bu seçimin başarısını, şeffaf demokratik yarışmayı kendi ülkeleri için örnek almalıdır. Çünkü Türkiye katılım oranı, demokratik olgunluk ve saydamlıkla bu seçimi de, 13. seçimini de alnının akıyla başarmıştır. Milletin iradesinin sonucuna gölge düşürmek isteyen hiçbir girişimi de aziz milletimiz hoş karşılamayacaktır. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok yola devam demiştir. Milletimiz bu sevinç gününde zaferimizi demokratik vakarla, olgunlukla karşılamasından ayrıca bahtiyarız, memnunuz."