"Türkiye kimseden izin almaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin KKTC ile ilgili yapacağı şeylerde hiç kimseden izin almayacağını belirterek, "Ne İsrail ne de Mısır büyükelçilerinin Türkiye'yi tehdit etmek haddine değildir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılan konferansta İsrail ve Mısır büyükelçilerinin, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili kullandıkları ifadelerle Türkiye'yi tehdit ettiğini, buna karşılık üst düzey bir açıklama yapılmadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünce "Hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz." denildiğini anımsatan Yılmaz, yapılan küstahlığa alt perdeden cevap verilmesinin yeterli olmadığını belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda garantör bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye KKTC ile ilgili yapacağı şeylerde hiç kimseden izin almayacaktır. Ne İsrail ne de Mısır büyükelçilerinin Türkiye'yi tehdit etmek haddine değildir." ifadesini kullandı.

"Kapsamlı müzakere tiyatrosu bitmiştir." diyen Yılmaz, Rum kesimi ile yeniden masaya dönmenin KKTC ve Türkiye'nin daha fazla taviz vermesi anlamına geleceğini savundu.