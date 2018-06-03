"Türkiye milli iradenin tam manasıyla gücünü gösterdiği sistemle yönetilecek"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Artık Türkiye'de bu memleketin gerçek sahibi millettir. Türkiye, sadece belli bir kesimin, elit bir zümrenin, statükocuların sahip olduğu bir ülke olmaktan çıkmıştır. Türkiye artık milli iradenin tam manasıyla gücünü gösterdiği bir sistemle yönetilecektir." dedi.
Çavuşoğlu, Gürsu ilçe Belediye binası önünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her on yılda bir darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsattı.
Ülkenin, kırılgan, önünü göremeyen bir hükümet modeliyle, koalisyonlarla yönetilmek durumunda kaldığına değinen Çavuşoğlu, "1960'lı yılların başından itibaren rahmetli Türkeş, Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Özal ve Demirel bu sistem ile Türkiye'nin bir adım öteye gidemeyeceğini ifade ettiler. Ama ne yazık ki bu sistemi değiştirmek onlara nasip olmadı, başarılı olamadılar. Çünkü vesayet vardı. Ankara'da zinde güçler vardı. Çünkü Ankara'da çeşitli odaklar vardı, müsaade etmediler." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Fransa'nın 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktıktan 10 yıl sonra 12 hükümet değiştirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sonra 1958 yılında bugünkü sistemine geçti ve o tarihten sonra yaptığı atılımlarla bugünkü gücüne kavuştu. Bizde de 60-65 yıldır farklı bir şey olmuyor. Türkiye'de şu anda 65. hükümet iş başında ve geçtiğimiz 95-96 yıllık zaman dilimi içinde 65 hükümet. Sonuç itibarıyla hükümet etme süresi neredeyse sadece 15 ay. 15 ayda bir köyün su şebekesini değiştiremiyor. Bir köyün kanalizasyon altyapısını gerçekleştiremiyorsunuz. Nerede kaldı bütün ülke sathında yatırımları gerçekleştirmek, ülkeyi kalkındırmak. Mümkün değil. 15 aylık hükümetler sadece ve sadece yeni seçime hazırlık yaparak geçirirler, kendi yandaşlarına 'Nasıl daha faydalı işler yaparız.' diye düşünürler. O koalisyon hükümetleri kurulurken bakanlıkları paylaşırlar. Dolayısıyla Türkiye'de zaman kaybolup gider, olan milletimize olur."
- "Cumhurbaşkanımız ilk defa olarak bu hükümet etme modelini tatbik edecek"
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da kendisine bu ülkeyi savunmak için emanet edilen silahları millete doğrultanların üstesinden gelindiğini ve o tarihten itibaren bu durumun ülkedeki bazı şeyleri değiştirdiğini belirtti.
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Neyi değiştirdi? Yerli ve milli düşünceye sahip siyasi partiler bu işin künhüne vakıf olan yani Türkiye'yi teslim almak isteyen, işgal etmek isteyenlerin niyetinin ne olduğunu görenler, onların ellerin ellerinde kukla olarak kullananların kimler olduğunu bilenler bu ülkede artık yeni vesayetlerin, darbelerin, ülkenin kan kaybetmemesi için bir araya geldiler ve bir anayasa değişikliğine gittiler. Şükürler olsun 16 Nisan'da milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizlerle birlikte bu hükümet etme modelindeki değişikliği tasdik ettiler. Şimdi ilk defa bu modelin tatbiki aşamasına geçiyoruz. 24 Haziran'da Allah nasip ederse gerçekleşecek seçimle seçilecek olan Cumhurbaşkanımız ilk defa olarak bu hükümet etme modelini tatbik edecek."
- "Onların derdi millet değil"
Muhalefet partileri ve onların cumhurbaşkanı adaylarının, Türkiye'yi tekrardan eskiye döndürmeyi vadettiğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu millet henüz bir yıl önce bu sistemi onayladı. Daha henüz ne olduğunu bilmeden birileri bize yeniden eskiyi işaret ediyor. Çünkü onların derdi millet değil. Artık Türkiye'de bu memleketin gerçek sahibi millettir. Türkiye, sadece belli bir kesimin, elit bir zümrenin, statükocuların sahip olduğu bir ülke olmaktan çıkmıştır. Türkiye artık milli iradenin tam manasıyla gücünü gösterdiği bir sistemle yönetilecektir. 24 Haziran bu bakımdan önemlidir. Geriyi gösterenler mi? Ülkenin geleceğini, ufkunu geniş tutanlar mı? Muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükselmeyi vadedenler mi? Milletimiz hiç şüphesiz, reformları, gelişmeyi, yüce ufukları ve Türkiye'yi büyütmeyi vadedenleri tercih edecektir."
İftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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