AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'nin bahtı açık ve Allah'ın izniyle onlar inişte, biz yükselişteyiz. Bakın o büyük görünen devletler var ya Allah'ın izniyle kahru perişan olacak ama Türkiye muhteşem süper bir güç olacak." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde vatandaşlara hitap eden Eroğlu, Türkiye'yi Batı'nın adeta kıskacına almak istediğini söyledi.

Batı'nın, Türkiye'nin yükselişinden, özellikle yurt dışında operasyon yapmasından rahatsız olduğunu belirten Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saf dışı bırakılmak istendiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında Türk milletinin olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yüzden sizlerden talebimiz; bu yatırımların devamı, Türkiye'nin muhteşem yükselişinin gerçekleşmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu büyük hedeflerin, Kızılelma'nın gerçekleşmesi için inşallah 24 Haziran'da gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermenizi istiyorum. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi büyüttü ama bu yeterli değil. Şimdi biz dünyada 17. sıraya yükseldik ama bu 17. sıra bizi tatmin etmiyor. Biz dünyada en büyük devletleri kuran bir milletiz. Dolayısıyla bizim yükselmemiz lazım. İnşallah Türkiye'nin bahtı açık ve Allah'ın izniyle onlar inişte, biz yükselişteyiz. Bakın o büyük görünen devletler var ya Allah'ın izniyle kahru perişan olacak ama Türkiye muhteşem süper bir güç olacak."