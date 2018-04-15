HABER

Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin 17 Nisan Salı günü açıklaması beklenen yıllık Türkiye raporunun detayları ortaya çıkıyor. Reuters'a konuşan iki yetkili, "Yeni fasıl açılmayacak" dedi.

Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler

Bu hafta Salı günü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinin en kritik günlerinden biri olabilir. Zira Avrupa Birliği’nin yönetim kademesi Avrupa Komisyonu, bu salı Türkiye ile ilgili raporunu yayınlayacak. Rapordan bazı bölümler ise şimdiden ortaya çıktı.

"TÜRKİYE VE AB BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTI"

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Welt am Sonntag’ın ilk olarak yayınladığı ve Reuters’ın da iki AB yetkilisinden doğrulattığı raporda Türkiye ile Avrupa Birliği’nin zaman içerisinde birbirinden uzaklaştığına vurgu yapılıyor.

"FASIL AÇILMAYACAK"

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamak istemeyen AB yetkilisi, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusu haricinde birçok konuda Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını ifade etti. Strasburg’ta açıklanacak raporda Türkiye ile ilgili yeni fasıl açılmayacağı ifade edilirken, Reuters’a konuşan yetkili bunun süreci dondurmak olduğunu dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili, “Avrupa Birliği’nden çok büyük bir uzaklaşma var” dedi.

Reuters haber ajansı, Almanya ve Fransa’nın Türkiye’nin AB’ye giriş sürecini yavaşlattığını da vurguladı.

Die Welt’in haberinde raporda Türkiye ekonomisinin iyi olduğuna vurgu yapılırken, mülteci sorunu ile ilgili, “Türkiye olağanüstü efor sarfetti. AB ile iş birliği yaparak bu soruna kalıcı çözüm sağladılar ve yasa dışı insan kaçakçılığının önüne geçerek Akdeniz’de yaşamları kurtarmayı başardılar” ifadesi kullanıldı.

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldiİsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye AB AB Türkiye raporu AB

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bizi Avrupa Birligine Almayacaklarini Artik 5 yasindaki Cocuk Bile Biliyor. Hala Neden Bu Rezillerin Pesinden Kosturuyoruz.AB'de zaten bölünme var.Güclü ülkeler üye Olmayi Bile düsünmüyor ( Norvec-Isvicre ) Ingiltere Halk oylamasi ile cikti.Yeter Artik,Itilip,Hor görülmekten.Bizim AB ye ihtiyacimiz yok.Saygilarimla Iyi Pazarlar...
@aysem100 bayiliyorsunuz cahilce konusmaya :) ingiltere halk oylamasiyla cikti ama kendi icinde bölünmelere sebep oldu. AB de bölünme falan yok biryerlerinzden uydurmayin. iskocya irlanda ve galler ingiltereden ayrilmayi düsünüyor AB ye girmek ve bagimsiz olmak icin!! Şimşek, Yeni Şafak yazarı Esra Barık'ın "AB çökerken Türkiye ile ilgili oturum yapmak" başlıklı yazısını alıntılayarak retweetledi ve "AB çökmüyor! Tam aksine büyük bir başarı hikayesi. Yaklaşık 510 milyon insan huzur ve refah içinde yaşıyor..." ifadelerini paylaştı. MEHMET SIMSEK BASBAKAN YARDIMCISI :)))))))))))))))))
Türkiye avrupa birliğine girerse ne olur ??? işi gücü düzeni yerinde olan sadece 1 hafta 10 gün gezmeye gelir 10 gün basar küfürü geri döner işi gücü mesleği eğitimi olmayan avrupada kalır onunda bulunduğu yere faydası olmaz bknz konya cihan beyli nerdeyse hepsi avrupada afyon avusturalya yaptıkları en iyi iş pizza döner geri kalanın hepsi devletten yardım ...
kişi başına düşen milli gelir 12 bin TL..yani 5 kişilik aileye 60 bin TL aylık girmesi lazım..ama ortada olan durum..5 kişilik bir aileye yaklaşık 20 milyon kişi 1600 tl den az..40 milyon kişi ise..memur yada asgari ücretten fazla maaş alıyor..asgari geçim sınırı 6000 tl yani kişi başına 6000 tl altında alan herkes para hesabı yapıyor..eeee nerede bu 12 bin TL kişi başına düşen gelir..YANDAŞLAR DA TOPLANIYOR.. YİNE SORUYORUM ALLAHTAN KORKMUYOR MUSUNUZ??
Artik muhtaç olab biz değil sizsiniz!
ab devletlerini toplasan onlara arap devletlerini de eklesen bir adam etmez
Bizimde ne halt ettiğimiz belli değil bir öyle bir böyle. AB konusunda bu kadar oynak olmaya gerek yok
bayılıyorum bu avrupa birliğine hem uzaklaştı diyorlar hemde mülteci konusunu iyi yönettiler diyorlar. abi bizi kandırmayan bir kıta , ülke , şehir, kurum ve ya birim kaldımı ? neden kandırılıyoruz. olan yine türk insanına oluyor
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"

NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

'Elitaş'a sorun' diyen Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik dava

'Elitaş'a sorun' diyen Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik dava

İYİ Parti’ye çelenk gönderen MHP’liler için ihraç talebi

İYİ Parti’ye çelenk gönderen MHP’liler için ihraç talebi

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı İYİ Parti'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.