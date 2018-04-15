Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler

Bu hafta Salı günü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinin en kritik günlerinden biri olabilir. Zira Avrupa Birliği’nin yönetim kademesi Avrupa Komisyonu, bu salı Türkiye ile ilgili raporunu yayınlayacak. Rapordan bazı bölümler ise şimdiden ortaya çıktı.
"TÜRKİYE VE AB BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTI"
Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Welt am Sonntag’ın ilk olarak yayınladığı ve Reuters’ın da iki AB yetkilisinden doğrulattığı raporda Türkiye ile Avrupa Birliği’nin zaman içerisinde birbirinden uzaklaştığına vurgu yapılıyor.
"FASIL AÇILMAYACAK"
Reuters’a konuşan ve ismini açıklamak istemeyen AB yetkilisi, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusu haricinde birçok konuda Avrupa Birliği’nden uzaklaştığını ifade etti. Strasburg’ta açıklanacak raporda Türkiye ile ilgili yeni fasıl açılmayacağı ifade edilirken, Reuters’a konuşan yetkili bunun süreci dondurmak olduğunu dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili, “Avrupa Birliği’nden çok büyük bir uzaklaşma var” dedi.
Reuters haber ajansı, Almanya ve Fransa’nın Türkiye’nin AB’ye giriş sürecini yavaşlattığını da vurguladı.
Die Welt’in haberinde raporda Türkiye ekonomisinin iyi olduğuna vurgu yapılırken, mülteci sorunu ile ilgili, “Türkiye olağanüstü efor sarfetti. AB ile iş birliği yaparak bu soruna kalıcı çözüm sağladılar ve yasa dışı insan kaçakçılığının önüne geçerek Akdeniz’de yaşamları kurtarmayı başardılar” ifadesi kullanıldı.
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