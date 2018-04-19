Türkiye'nin gittiği 7 erken seçimde dikkat çeken sonuçlar

Adnan Menderes’ten Turgut Özal’a, Mesut Yılmaz’dan Tansu Çiller’e, Bülent Ecevit’ten Devlet Bahçeli’ye kadar erken genel seçim isteyen iktidar partilerinin güçlerini yitirdiği görülüyor.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, bir erken genel seçimle iktidar ortağı olan MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2002’de kendisinin isteği ve iktidarın büyük ortağı DSP’nin sonradan desteğiyle baraj altında kalmasına rağmen, yine bir erken seçim çağrısıyla Türkiye gündemini değiştirdi.

TÜRKİYE 7 KEZ ERKEN SEÇİME GİTTİ



Türkiye çok partili yaşama geçtiğinden beri 7 kez erken genel seçime gitti. 1999 genel seçimi hariç diğer erken seçimler iktidar partisi ya da iktidardaki koalisyon ortağı partinin isteği ve çağrısıyla gerçekleşti. Ancak ilginç olan 2 Kasım 2017 erken genel seçimi hariç diğer tüm erken seçimlerde bu çağrıyı yapan iktidar partileri ya büyük oy kaybı yaşadı ya da tam hezimete uğrayarak iktidarı kaybetti.

2002'DE İKTİDARDAKİ PARTİLERİN TÜMÜ BARAJ ALTINDA KALDI



Hatta 2002 erken genel seçimlerinde iktidardaki partilerin tümü baraj altında kaldı. Türk siyasi tarihinde ilk erken seçim, tek başına iktidarda olan DP’nin isteğiyle gerçekleşti. Bir yıl öne alınarak 27 Ekim 1957’e yapılan erken genel seçimde DP yüzde 10 oy kaybetti. Erken seçim Türkiye’nin gündemine ikinci kez 1974’de gündeme geldi. 1973 genel seçimlerinde birinci parti çıkan CHP, tek başına iktidara gelemeyince MSP ile koalisyon hükümeti kurdu. Bir yıl bile sürmeyen bu koalisyon hükümeti döneminde genel af çıkarılması, ABD’nin baskısına rağmen haşhaş ekimine izin verilmesi ve Kıbrıs harekatı gibi icraatlar kamuoyundan büyük destek gördü.

Özellikle Kıbrıs Harekatı’nın getirdiği prestiji oya tahvil etmek isteyen CHP, 24 Ocak 1974’de MSP ile koalisyonu bozarak erken seçime gitmek istedi. Ancak CHP’nin Kıbrıs nedeniyle kamuoyundaki desteğiyle seçime gitmesini istemeyen AP, MSP ve MHP’yi yanına alarak 1.Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. CHP’nin “Erken seçim” hayali gerçekleşmediği gibi ülke bir cepheleşme ve kaos ortamına sürüklendi.