"Türkiye olağanüstü bir şekilde güvenliği sağlamış görünüme sahip"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özellikle içeride PKK terör örgütü tarafından oluşturulmak istenen ne varsa kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz bunlara karşı savunma değil, aktif bir şekilde bunlarla mücadele ediyor." dedi. Ağbal, Bayburt Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için tarihi öneme sahip bir seçim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle sistem değişikliğine gittiklerini anımsatan Ağbal, "Türkiye'yi büyütecek, kalkındıracak, Türkiye'de icranın kuvvetini artıracak ama aynı zamanda da yasamayı da gerçek fonksiyonuna döndürecek yeni bir dönemin ilk seçimi. Bu açıdan Bayburtlu hemşehrilerime çağrıda bulunuyorum, 24 Haziran seçimlerinde de inşallah Bayburt seçim maratonunun sonunda birincilik bayrağını göğüsleyecek. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekilliği seçiminde inşallah bir defa daha iftihar edeceğimiz bir netice ile seçimi sonlandırmış olacağız." diye konuştu. Teşkilat olarak gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Ağbal, vatandaşlarla kurdukları gönül köprüsünü daha da geliştireceklerini vurguladı.

Ağbal, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ederek, Allah'tan huzur, kardeşlik içerisinde bir bayram nasip etmesini diledi. Türkiye'nin çok önemli dönemlerden geçtiğine işaret eden Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: "Allah'a şükürler olsun, bugün ülkemizin içinde de etrafında da bu ülkeye, bu millete kast eden bütün alçaklara kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli her türlü dersi de verdi, inlerine kadar girdi ve bugün hep beraber huzur içerisinde bir ramazanı idrak ediyoruz. Özellikle içeride PKK terör örgütü tarafından oluşturulmak istenen ne varsa kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz bunlara karşı savunma değil, aktif bir şekilde bunlarla mücadele ediyor. İftiharla görüyoruz ki bugün ülke sathında güvenlik bakımından Türkiye olağanüstü bir şekilde güvenliği sağlamış bir görünüme sahip. Burada görev alan bütün askerlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte PKK terör örgütü farklı farklı kanallarla birtakım olaylar yapmak istese de güvenlik güçlerimizin bunlara fırsat vermediğini de biliyoruz."

- "AK Parti olarak güçlü bir şekilde hizmet etmek istiyoruz" Ağbal, bu seçimin önemli olduğunu yineleyerek, şöyle devam etti: "Bu seçimde PKK terör örgütünü arkasına alıp da bu terör örgütü üzerinden siyaset yapmak isteyenlere milletimiz asla fırsat vermeyecek. Bunlarla aynı safta olan, bunları masum göstermeye çalışan, bunları farklı göstermeye çalışan ve bunlarla görüntü veren, bunları ziyaret eden, bunlarla beraber hareket eden, bunlarla bir olup milli ve yerli duruş sahibi olan siyasete karşı bir tavır geliştirenlere de 24 Haziran seçimlerinde milletimiz ilk tokadı vuracak. Çünkü hiçbir zaman için terörle yan yana gelen, teröre göz yuman, terörle kol kola gezen, terörle Ankara'dan İstanbul'a kadar yol yürüyenlere millet destek olmadı, ziyaret edenlere hiç destek olmaz. Bu açıdan Bayburt'ta da hemşehrilerimizi bu minvalde kenetlenmeye davet ediyorum. Bugün milli ve yerli duruşu ile Cumhur ittifakı 2023'e, 2053'e, 2071'e giden bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendi." Bayburt'ta Cumhur İttifakı'na karşı vatandaşın muhabbeti olduğunu bildiğini dile getiren Ağbal, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona, en son 16 Nisan referandumunda gördük, en fazla Bayburt destek çıktı. Bayburt bu seçimde de aynı tercihini yapacak." dedi.