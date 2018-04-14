AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuna ilişkin, "Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yönelik operasyon hakkındaki sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bu konudaki tutumunu değerlendiren Karacan, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır bizim Türkiye olarak konumumuz çok önemli. O kadar bir hassas noktadayız ki Türkiye olarak, harita olarak. Tabii bu noktada uzun süredir Suriye'nin yapmış olduğu insanlık dışı bir olay, tüm dünya kamuoyuyla paylaşılıyordu. Deniyordu ki bunu siz de biliyorsunuz, iki bölgede özellikle insanlığı katleden sinir gazıyla ilgili bir çalışma olduğunu tüm dünya bir şekilde paylaşıyordu kamuoyuyla. Bir ülkenin insanlarının sinir gazıyla katledilmesini, bu ülke rejiminin, Esed rejiminin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruz."