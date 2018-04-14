HABER

"Türkiye olarak konumumuz çok önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: - "Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuna ilişkin, "Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yönelik operasyon hakkındaki sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bu konudaki tutumunu değerlendiren Karacan, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır bizim Türkiye olarak konumumuz çok önemli. O kadar bir hassas noktadayız ki Türkiye olarak, harita olarak. Tabii bu noktada uzun süredir Suriye'nin yapmış olduğu insanlık dışı bir olay, tüm dünya kamuoyuyla paylaşılıyordu. Deniyordu ki bunu siz de biliyorsunuz, iki bölgede özellikle insanlığı katleden sinir gazıyla ilgili bir çalışma olduğunu tüm dünya bir şekilde paylaşıyordu kamuoyuyla. Bir ülkenin insanlarının sinir gazıyla katledilmesini, bu ülke rejiminin, Esed rejiminin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruz."

Karacan, burada hassa bir nokta olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de -yan sınır komşumuz olarak müdahil ederek- bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Biz sınırlarımızı da biliyoruz hakkımızı da biliyoruz. Oradan bize tehlike gelmemesi lazım. İşte Afrin'de olduğu gibi. İnsanlık ayıbı yaşanmaması lazım. Muhakkak halk şunu istiyor; rejim değişikliği istiyor. İnşallah hayırlara vesile olur. İnsanlığa yapılacak her türlü olumsuz şeyin karşısındayız."

Genel Başkan Yardımcısı karacan, daha sonra Uygulama Oteli'nde düzenlenen STK Buluşmasına katıldı.

Karacan, toplantıya katılan STK'ların temsilcilerine "Yalova'mıza daha iyi hizmet edebilmek için isteklerinizi, taleplerinizi alıp, gerekli yerlere bunları ileterek sizlere geri dönüşünü sağlayacağız." diye seslendi.

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katıldı.

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimatErdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadıErdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Yalova

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.