KIRŞEHİR (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bugün Türkiye küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Bu bölgede bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Türkiye önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırımlar alacak." dedi.

Ağbal, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, diğer illerin olduğu gibi Kırşehir'in de son 16 yılda önemli yatırımlar aldığını belirterek, bundan sonra da almaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Kadir Gecesi'nin idrak edildiğini hatırlatan Ağbal, milletçe sınır boylarında ülke güvenliğini koruyan kahraman askerlere, Kandil'e yürüyen kahraman askerlere, Afrin'de, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda canını feda eden kahraman şehitlere dua edeceklerini dile getirdi.

Bakan Ağbal, "Allah onlara rahmet eylesin. Onlar, bu memleket üzerinde kurulmak istenen oyunları bozan kahramanlardır. Onlar hiç çekinmeden kahramanca cephede, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde bu milletin anlı ve şanlı bayrağını göklere diken, canını feda eden kahramanlardır. Herkes bir defa daha gördü ki, bu bölgede herhangi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa, haritalar değiştirilmeye kalkılacaksa, şu bilinsin ki, Türkiye asla bunlara müsaade etmez. Türkiye, kendi ülkesi üzerinden oynanmak istenen oyunlara asla fırsat vermez." diye konuştu.