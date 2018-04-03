Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı

Erdoğan, "Rus halkının büyük çoğunluğunun desteğine mazhar bir lider olarak yeniden devlet başkanı seçilmenizden dolayı zatı devletlerini tebrik ediyorum. Bu vesileyle Kemerovo kentinde yaşanan trajedi nedeniyle bir kez daha sizin şahsınızda tüm Rus dostlarımıza baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Buna göre, toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut duruma bakıp önümüzdeki döneme dair hedefleri belirleyeceğiz. Bu hedefler doğrultusunda halklarımızın refahı, bölgemizin barış ve istikrarı için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Bir önceki konsey toplantısından bu yana iki ülke yetkililerinin yoğun şekilde görüştüklerini, etkin iş birliği sergilediklerini söyleyen Erdoğan, neticede karşılıklı gayretlerin müspet sonuç verdiğini ve ilişkilerde her alanda gelişme kaydedildiğini belirtti.

Ticaretten turizme, beşeri ilişkilerden bölgesel krizlerin çözümüne kadar çok geniş bir yelpazede iş birliğinin meyvelerini topladıklarını vurgulayan Erdoğan, bugün son derece büyük bir projenin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini birlikte attıklarını hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı baş başa görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ikili, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bu sırada iki ülke heyet üyelerinin de kendi mevkidaşlarıyla görüştüklerini belirten Erdoğan, "Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirme yapacağız. Mevcut duruma bakıp önümüzdeki döneme dair hedefleri belirleyeceğiz. Bu hedefler doğrultusunda halklarımızın refahı, bölgemizin barış ve istikrarı için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.